Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (31/1 dương lịch), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 30/01/2023 08:27

Đúng 16 giờ chiều mai (31/1), là thời điểm đổi vận, phát triển rực rỡ của những con giáp sau đây.

Tuổi Tuất

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, đúng 16 giờ chiều mai (31/1), những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được. Nếu có tiền dư dả, bản mệnh có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. 

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (31/1 dương lịch), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc - Ảnh 1
Với tài vận đang lên cao, người tuổi này "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, Thần Tài mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của người tuổi Tuất. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Với tài vận đang lên cao, người tuổi này "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước. Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh luôn sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, người tuổi này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (31/1 dương lịch), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc - Ảnh 2
Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 16 giờ chiều mai (31/1), vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách con giáp này cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời gian tới, bản mệnh có năng lượng lạc quan, tích cực.

Thời điểm tài vận tới, là khoảng thời gian tốt để người tuổi này hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Thân

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Thân thường được cho là người thông minh, giỏi tính toán, biết xã giao. Do đó bản mệnh có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Trúng giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (31/1 dương lịch), 3 con giáp tiền bạc ‘như nước mùa mưa’, tài lộc bùng nổ, giàu sang sung túc - Ảnh 3
Nhìn chung, bản mệnh sẽ không phải lo lắng gì về tiền bạc. Trong quá trình đó, các mối quan hệ bạn bè cũng sẽ là nguồn trợ lực rất lớn cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự báo, đúng 16 giờ chiều mai (31/1), những điều xui rủi sẽ lùi lại phía sau, mở ra nhiều chuyển biến tích cực cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh sẽ đón nhận được nhiều cơ hội tốt để phát triển, gặt hái thành tựu vang dội.

Đúng giai đoạn vượng phát, đầu tư gì cũng sinh lời, làm việc thì được hưởng nhiều hoa hồng. Nhìn chung, bản mệnh sẽ không phải lo lắng gì về tiền bạc. Trong quá trình đó, các mối quan hệ bạn bè cũng sẽ là nguồn trợ lực rất lớn cho con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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