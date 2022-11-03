Từ 7h sáng mồng 10/10 âm lịch: 3 con giáp nhận niềm vui rộn ràng, lộc lá lai láng, làm ăn phát đạt, tiền vàng ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 05:25

Tử vi tiên tri cho thấy từ 7h sáng mồng 10/10 âm lịch này, 3 con giáp sau như "hổ mọc thêm cánh", làm ăn nhuận phát vô cùng.

Tuổi Tị

Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc. Bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo, ghét kiểu làm qua loa cho có nên công việc lúc nào cũng gọn gàng. Người đang thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc làm tự do sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

Từ 7h sáng mồng 10/10 âm lịch: 3 con giáp nhận niềm vui rộn ràng, lộc lá lai láng, làm ăn phát đạt, tiền vàng ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà tuổi Tị không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi bạn, có điềm trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình. Có những chuyện không thể nói trước được, hạnh phúc ở xa xôi mà cũng ở rất gần. Người có gia đình thì có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Tuổi Tý

Từ 7h sáng mồng 10/10 âm lịch: 3 con giáp nhận niềm vui rộn ràng, lộc lá lai láng, làm ăn phát đạt, tiền vàng ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng từ 7h sáng mồng 10/10 âm lịch, Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Tý có vận trình hanh thông. Tài lộc ùn ùn kéo đến giúp bản mệnh có nhiều lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc buôn bán, khách hàng liên tiếp tìm đến, doanh thu không ngừng tăng.

Người tuổi Tý có sức khỏe ổn định, chỉ cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập khoa học thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, sẵn sàng cống hiến cho công việc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người cầm tinh con Ngựa có nét tính cách phóng khoáng, nhanh nhẹn, thích sự tự do thoải mái, không thích sự gò bó ràng buộc. Tuy đôi lúc có hơi bất kham song những người tuổi Ngọ lại là những người có tư duy lãnh đạo xuất sắc.

Từ 7h sáng mồng 10/10 âm lịch: 3 con giáp nhận niềm vui rộn ràng, lộc lá lai láng, làm ăn phát đạt, tiền vàng ào ào vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ một khi đã nhắm tới điều gì thì nhất định sẽ dồn toàn tâm toàn sức để đạt được. Họ có khả năng hoạch định tầm nhìn và xây dựng chiến lược tuyệt vời.

Bản mệnh cũng là người biết nắm bắt, có thể biến khó khăn thành cơ hội. Với thái độ tích cực trong công việc, tuổi Ngọ có thể đạt được sự giàu sang bất ngờ. Cuộc đời của những người tuổi Ngọ nhìn chung về hậu vận đều ổn định, sung túc.

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh

Tử vi 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11): 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, làm ăn hưng vượng, tiền về tràn két, lời lãi tăng vọt, giàu tột đỉnh

Tử vi tiên tri dự đoán vào 3 ngày tới (2/11, 3/11, 4/11), những con giáp này bước vào thời vận thuận phát, làm ăn cứ lên vù vù nên tiền đổ vào túi theo ầm ầm.

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