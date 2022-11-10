Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Bắt đầu từ 6h sáng 10/11, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn từ 6h sáng 10/11. Người tuổi Sửu trời sinh đã may mắn hơn người, cuộc sống của họ luôn do tự tay họ cố gắng mà có được. Dù có khó khăn thì tuổi Sửu cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết người tuổi Sửu sẽ gặt hái được những thành tựu vô cùng đáng nể trong thời gian tới. Với những người làm ăn kinh doanh thì tiền vào như nước bởi những hợp đồng được ký kết. Khách hàng tự tìm tới với bạn khiến cho bạn có thể thực hiện đươc những ước mơ ấp ủ lâu này.

Với người làm công ăn lương thì chỉ cần cố gắng thì bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, mức lương thưởng nhận về cũng vô cùng xứng đáng. Nên người tuổi Sửu đừng bao giờ tỏ ra lười biếng hãy nỗ lực hết mình cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn từ 6h sáng 10/11.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

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