Từ 28/4 đến 3/5, chúc mừng 3 con giáp gặp thiên thời địa lợi, ăn nên làm ra kiểu gì cũng vượng phát, chỉ việc rung đùi hưởng lộc

Mão là một trong những con giáp may mắn trong thời gian này khi sắp tới bạn sẽ có những bước tiến triển hết sức khả quan trong 6 ngày từ 28/4 đến 3/5.

Chẳng những vậy, vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tuy nhiên vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng dựa hơi.

Vượt qua những khó khăn và chông gai trước đó, thời điểm này bạn đang có sự đồng hành của thần may mắn nên có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc cũng trên đà tăng tiến. Đặc biệt từ 28/4 đến 3/5, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày cát khí vượng như hôm nay. Tuy nhiên, nếu bạn không có cách quản lý tài chính khoa học, cứ tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết.

Tuổi Mùi

Từ 28/4 đến 3/5 là thời gian rất hợp đối với người tuổi Mùi. Họ sẽ gặp nhiều thuận lợi nếu muốn đổi nhà cửa hoặc mua xe, đổi xe mới. Nhất là tuổi Đinh Mùi và Kỷ Mùi đang cân nhắc, đắn đo thì hãy mạnh dạn hiện thực hóa việc này.

Từ 28/4 đến 3/5 cũng là thời gian tương đối may mắn sẽ đến với người tuổi Mùi về tài chính. Cụ thể, có thể nhận định người tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi sẽ có nhiều lộc về tài chính, dễ thành đạt. Ba tuổi này có điểm rất thú vị là càng chi tiêu, càng tán lộc thì lộc lại càng chảy về nhiều.

Tuổi Đinh Mùi và Kỷ Mùi trong chi tiêu cần thận trọng hơn cả, chuyên gia khuyên nên dùng tiền vào những việc như đầu tư con cái học hành, xây nhà, chỉnh sửa phong thủy gia cư tạo một nền tảng tốt cho các giai đoạn tiếp theo. Trong làm ăn nên đầu tư với tầm nhìn dài hạn thì hay hơn ngắn hạn vì dòng tiền của bạn năm nay sẽ chủ yếu là ra nhiều hơn vào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ 28/4 đến 3/5, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân phát triển rất nhanh. Họ có thể tìm thấy bước đột phá trong một thời gian ngắn, giúp cho công việc hoàn thành nhanh hơn, tạo ra sự phát triển khả quan trong sự nghiệp.

Cũng trong thời gian này, tuổi Thân có nhiều dư địa để phát triển. Chỉ cần họ biết nắm bắt được cơ hội tốt thì đây là khoảng thời gian rất may mắn đối với người tuổi Thân.

Họ có thể đạt được mục tiêu như mong muốn, nỗ lực sẽ thành công và gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo