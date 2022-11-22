Từ 23/11 đến 27/11: Ngọc Hoàng chiếu tên, Thần Tài mở kho vàng, 3 tuổi bứt tốc làm giàu, thu bạc hốt vàng, kinh doanh nhuận phát, bỏ ví tiền tỷ

Tuổi Tỵ từ 23/11 đến 27/11 theo tử vi 12 con giáp, công việc tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay.

Thời điểm này thích hợp để bạn xây dựng những mối quan hệ mới, giao lưu hay trong công việc cũng tốt không kém phần, cơ hội gặp được quý nhân là rất cao.

Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng. Không còn những suy nghĩ tiêu cực hay mãi đau khổ về mối tình cũ kĩ tuổi Tỵ nhanh chóng tiến tới mối quan hệ mới.

Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp hay đầu tư kinh doanh thì đúng là "hổ mọc thêm cánh" khi được Chính Quan và Chính Ấn giúp đỡ cật lực. Chớ để càng lâu thì cơ hội thành công lại càng thấp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 23/11 đến 27/11, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tuổi Ngọ

Bề ngoài người tuổi Ngọ nhìn có vẻ nhiệt tình, cởi mở hoạt bát, nhưng thật ra trong lòng họ luôn cô đơn tĩnh mịch, khó ai có thể thực sự bước vào trái tim họ.

Từ 23/11 đến 27/11, đường tài lộc và đường sự nghiệp của họ rất tốt, có tin vui như thăng chức hay tăng lương, hoặc có thể là nhận được đơn hàng mới, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Hơn nữa họ vốn là người vừa có năng lực vừa có thực lực, một khi có cơ hội thì họ nhất định sẽ không bỏ qua.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ làm người chính trực, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, luôn có tính sáng tạo, họ luôn giữ một vai trò quan trọng trong bộ máy của công ty.

Con đường sự nghiệp của con giáp này cũng phát triển rất tốt, lên như diều gặp gió. Dẫu vậy, năm nay đường tình duyên của họ dường như không được như ý, không

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.