Từ 20/11 đến 25/11, THẦN TÀI ngự trị két vàng, 3 tuổi thay vận đổi đời, giàu sang phơi phới, phúc tài hội tụ, tiền của chất núi

Người tuổi Thìn có khí chất phú quý và năng lược phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt.

Bản mệnh luôn tràn đầy năng lượng và sức sống từ 20/11 đến 25/11. Dù làm trong ngành nghề nào, họ cũng đạt được thành tích tốt, sự nghiệp có thành tựu đáng nể.

Tuổi Thìn không chỉ có vận thế tốt mà còn hiếm khi gặp tai họa, có thể hoàn thành tốt những việc mà bản thân muốn làm.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc từ 20/11 đến 25/11. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Nếu nửa đầu tháng 11 Dương lịch con giáp Sửu khổ tận cam lai thì bước sang nửa cuối tháng này khởi khí khai lộc, mọi may mắn sẽ nhanh chóng đến với con giáp này.

Đặc biệt từ 20/11 đến 25/11, phải nhắc đến phương diện sự nghiệp khi bạn có cơ hội hợp tác với nhiều người mới - là những người có tiềm năng, sẵn sàng nâng đỡ và che chở bạn trong con đường tiến thân sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thể hiện hết tất cả sự thông tuệ, khéo léo của mình cho đối tác thấy được, khi họ nhìn nhận được khả năng của bạn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà dốc vốn đầu tư.

Tài chính gia tăng, là lúc thích hợp để bạn tiếp tục dự án mới của mình, mối quan hệ tình cảm đạt được bước tiến mới, tình yêu chín chắn thì đừng ngần ngại mà không tính đến chuyện trăm năm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.