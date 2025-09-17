Từ 19/9 đến hết 30/9/2025, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Từ 19/9 đến hết 30/9/2025, có Tam Hợp nên vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý lúc này được dự báo là khoảng thời gian hài hòa, tốt đẹp. Sự ấm áp và thân thiện sẽ lan tỏa khắp không gian, tạo nên bầu không khí thuận lợi cho chuyện tình cảm đôi lứa, nếu ai muốn tỏ tình nên chọn thời gian này.

Đừng chỉ quan tâm tới sức khỏe thể chất, hãy lưu tâm tới cả sức khỏe tinh thần. Khi sống đúng với những gì mà bản thân mong muốn bạn sẽ vui vẻ và hệ miễn dịch của bạn cũng sẽ cải thiện dần dần.

Chính Quan giúp sức nên mọi thứ cuộc sống của tuổi Tý lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp, cấp trên ủng hộ, khuyến khích phát triển sự nghiệp, thể hiện bản thân, giúp bạn làm mới mình một cách tốt nhất.

Con giáp tuổi Sửu

Từ 19/9 đến hết 30/9/2025, nhờ có Tam Hợp cục nên Sửu thuận lợi trong công việc. Ở đâu có việc thì ở đó có mặt bạn, lúc nào Sửu cũng là gương mặt nhiệt tình nhất trong một tập thể. Bên cạnh đó, việc hợp tác làm ăn hay xuất ngoại của bản mệnh cũng có quý nhân mở lối.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên tài nhập mệnh cực tốt cho đường tiền bạc của tuổi Sửu bởi ngoài nguồn thu từ công việc chính thì bạn vẫn có thêm tiền tiêu vặt từ nghề tay trái. Bên cạnh đó cơ may đến với những bạn chơi xổ số, bốc thăm trúng thưởng hoặc đi xin việc cũng cực kỳ cao.

Hỏa Thổ tương sinh có lợi cho đường tình duyên của con giáp này, bạn không cần tốn sức vẫn thể hiện được sự duyên dáng của mình với những người khác giới. Bạn cũng có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn sau những ngày tháng tất bật.

Con giáp tuổi Thân

Từ 19/9 đến hết 30/9/2025, Chính Quan đem tới may mắn cho người tuổi Thân trong con đường sự nghiệp ngày mới. Vốn là người giỏi giang tháo vát, ăn nói lại dễ nghe nên luôn được đồng nghiệp quý mến. Việc thi cử, xin việc, giấy tờ làm ăn đối với bạn trong hôm nay cũng dễ như trở bàn tay.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài của con giáp này lâm Tương Hại cục nên phải cẩn thận kẻo bị mất tiền hoặc bị kẻ xấu hãm hại. Nếu bạn có đam mê với kinh doanh thì hãy tham khảo thêm kinh nghiệm của người khác, tự thân vận động rất dễ đổ bể sớm.

Vận trình tình duyên của bản mệnh không được như ý vì Hỏa khắc Kim. Người ta thường nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng cũng tùy trường hợp, trong tình yêu nếu đợi chờ khiến bản thân mệt mỏi thì bạn nên dừng lại. Thời gian níu kéo người khác thì bạn nên học thêm ngoại ngữ hoặc đi chơi sẽ tốt hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!