Từ 17/9 đến 25/9, 3 con giáp vượng khí thăng hoa, làm ăn gặp nhiều may mắn, thừa thắng xông lên, đạt đến đỉnh cao của sự giàu có

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Người tuổi Thân từ 17/9 - 25/9 cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Từ 17/9 - 25/9, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Từ 17/9 - 25/9, tuổi Dậu có cơ hội để hiểu bản thân mình hơn cũng như bạn sẽ đặt ra những mục tiêu mới cho cuộc sống của mình. Một số vấn đề từ quá khứ có thể sẽ quay lại với tuổi Dậu và đây chính là lúc để bạn giải quyết chúng.

Trong công việc, tinh thần lạc quan và tin tưởng vào tương lai giúp bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu khá êm đềm, hạnh phúc và có nhiều niềm vui mới.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 17/9 - 25/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế khá sáng sủa, đừng quá mềm lòng thì sẽ còn tiến xa.

Trạng thái làm việc tốt hơn, phát huy tối đa giá trị cá nhân, áp dụng những gì đã học vào công việc và có thể tự mình mang lại nhiều điều bất ngờ cho tập thể.

Tài lộc thăng hoa, vận may hôm nay được phản ánh trong kinh doanh. Làm ăn với sự hợp tác của những người bạn đáng tin cậy, một người trong và một người ngoài, có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.