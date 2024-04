Từ 15h chiều nay (30/2 âm lịch), ĐÓN BÃO TÀI LỘC, 3 con giáp giàu sang vô đối, một bước thành tỷ phú, đại phúc đại hỷ, cuộc sống thăng hoa

Kể từ 15h chiều nay (30/2 âm lịch), người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này biết nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh thì buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người tự lập, thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Họ luôn có niềm tin vào bản thân và có tham vọng trong sự nghiệp.

Kể từ 15h chiều nay (30/2 âm lịch), người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực, mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo