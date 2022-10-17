Từ 14h ngày 18/10: 3 con giáp ăn lộc trời ban, bội thu tài lộc, “lấy hết tiền bạc” thiên hạ, phát tài không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 14:00

Tử vi học có nói, kể từ thời gian này có 3 con giáp bất ngờ nằm trong danh sách điểm danh của thần tài.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tốt bụng, giản dị và yêu hòa bình. Trong cuộc sống, họ rất thân thiện với mọi người, thường chủ động giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, họ cũng thường âm thầm nỗ lực, tích cực cải thiện vị thế của mình trong công việc, sự nghiệp cũng nhờ đó mà có biến chuyển, kỹ năng làm việc cũng ngày càng tốt hơn.

Từ 14h ngày 18/10: 3 con giáp ăn lộc trời ban, bội thu tài lộc, “lấy hết tiền bạc” thiên hạ, phát tài không ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mão nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Mão, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ

Mặc dù thời gian trước Tỵ đã gặp nhiều khó khăn, thử thách ở mọi khía cạnh của cuộc sống từ công việc tới chuyện tình cảm, nhưng nếu nỗ lực, cố gắng phấn đấu thì nhất định sẽ hái được quả ngọt.

Từ 14h ngày 18/10: 3 con giáp ăn lộc trời ban, bội thu tài lộc, “lấy hết tiền bạc” thiên hạ, phát tài không ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này là lúc vận trình của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra, quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt thời cơ hay không. Đây là thời điểm mà những người làm ăn có thể kiếm được một khoản thu kha khá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư một thu lời mười, tiền vào như nước.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên đến khi gặp khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn, việc khó khăn đến mấy cũng được khắc phục thuận lợi.

Từ 14h ngày 18/10: 3 con giáp ăn lộc trời ban, bội thu tài lộc, “lấy hết tiền bạc” thiên hạ, phát tài không ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bạn chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi. Ngoài ra, do phát huy được năng lực bản thân, người tuổi Thìn cũng sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, điều này giúp cho các khoản tích lũy trong tài khoản của con giáp này tăng lên nhanh chóng. Do đó họ không phải lo lắng về tài chính nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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