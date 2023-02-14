Từ 14/2 đến 18/2: 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', tiền kiếm toàn bạc tỷ, đời một bước lên hương, làm ăn vượng tài đại cát

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 06:30

Từ 14/2 đến 18/2 quả là thời gian vô cùng may mắn của những con giáp này khi làm ăn buôn bàn thuận lợi hơn hẳn.

Tuổi Thìn

Từ 14/2 đến 18/2, sự nghiệp của Thìn sẽ có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nhờ được Cát Tinh soi sáng, nên vận khí của tuổi Thìn vô cùng thăng bậc, tài lộc đông đầy, làm ăn tấn tới.

Từ 14/2 đến 18/2: 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', tiền kiếm toàn bạc tỷ, đời một bước lên hương, làm ăn vượng tài đại cát - Ảnh 1

Thời điểm này, tuổi Thìn sẽ có được sự tin tưởng hết mực của sếp lớn và đồng nghiệp, đã tạo ra nguồn động lực vô cùng lớn cho những chú Rồng phát huy hết khả năng của mình để gặt hái nhiều thành công lẫy lừng, khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn từ 14/2 đến 18/2. Bản mệnh được cát tinh soi chiếu nên có thể dễ dàng tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình. Dù làm trong lĩnh vực nào, tuổi Tỵ cũng có những bước phát triển rực rỡ và nhận về khoản thu hậu hĩnh.

Từ 14/2 đến 18/2: 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', tiền kiếm toàn bạc tỷ, đời một bước lên hương, làm ăn vượng tài đại cát - Ảnh 2

Tuổi Tý còn có Thần Tài ở bên cạnh nên cơ hội làm giàu từ các công việc tay trái hoặc đầu tư ngày càng rộng mở. Những công sức mà con giáp này bỏ ra trong giai đoạn trước đây sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm thấy điểm sáng. Bản mệnh được bạn bè hoặc người thân giới thiệu những đối tượng tiềm năng từ đó tìm ra một người phù hợp nhất.

Tuổi Mão

Một trong số những con giáp đứng đầu bảng trong số những con giáp phát tài từ 14/2 đến 18/2 chính là người tuổi Mão. Con giáp này phải nói là kiếm tiền như hái luôn, nhất là thời điểm từ đầu tuần tới giữa tuần tài lộc ùn ùn đổ về, có khi còn khiến cho họ chẳng kịp xoay sở mà đếm tiền nữa cơ.

Từ 14/2 đến 18/2: 3 con giáp 'thời tới cản không kịp', tiền kiếm toàn bạc tỷ, đời một bước lên hương, làm ăn vượng tài đại cát - Ảnh 3

Tài lộc đến dồn dập khiến tuổi Mão còn phải bất ngờ. Con giáp này chẳng những kiếm được tiền từ công việc chính mà nghề tay trái cũng mang lại không ít lợi nhuận. Nguồn thu chính và phụ đều tăng lên đáng kể sau những cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp có tài chính tăng mạnh vào cuối tháng 2, đại vận phú quý, tiền vàng đầy ụ

Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp có tài chính tăng mạnh vào cuối tháng 2, đại vận phú quý, tiền vàng đầy ụ

Trời thương tính cách chăm chỉ, những con giáp này có vận tài vượng sắc, làm ăn thuận lợi bất ngờ từ cuối tháng 2 dương lịch này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi tuần mới tử vi ngày mai tử vi ngày 14/2/2023 tử vi ngày 14/2 của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 50 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 53 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 59 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 0 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay