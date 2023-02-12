Số hưởng Trời cho, 3 con giáp 'hợp ý' THẦN TÀI, tháng 3 thăng quan tiến chức, tháng 4 trúng số giàu to, đời giàu sang sung túc

Người tuổi Thân ngay từ thuở nhỏ đã thể hiện được tài năng, sự thông minh của mình. Họ giỏi giang, chịu thương chịu khó lại có mắt nhìn người nên người khác dù muốn cũng không thể lợi dụng hay hãm hại Thân.

Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thân đã thành công rực rỡ, phất lên như diều gặp gió. Qua tháng 3, tháng 4 năm nay,Thân sẽ một bước đổi đời, kiếm được bộn tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thân vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi qua tháng 3, tháng 4 năm nay hứa hẹn đây sẽ là lúc nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2023 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Con giáp Rắn thông minh, hóm hỉnh và tinh ranh. Họ là con giáp không thích tuân theo quy tắc, thích nghiên cứu và đổi mới, năng nổ hơn trong công việc và dũng cảm tạo ra những tầm cao mới. Thái độ và phong cách làm cho họ trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Với sự xoay chuyển của các sao hung tinh chiếu mệnh, Thiên Yết và Phúc Âm chiếu tới, vận khí quý nhân của người cầm tinh con Rắn sẽ tăng lên, những điều tốt lành liên tiếp xảy ra xung quanh, sẽ có quý nhân phù trợ, nâng đỡ trong công việc và cuộc sống, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ.

Bước qua tháng 3, tháng 4 năm nay, họ được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.