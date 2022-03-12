Trước Rằm tháng 2 ÂL: 3 con giáp bước vào VẬN GIÀU SANG, hỉ tài chiếu rọi, tiền bạc rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 20:20

Trong sách tử vi có viết, trước Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này sẽ được thần tài ưu ái ban cho may mắn về tiền bạc, phải đi mua ngay két sắt thôi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp được thần may mắn ưu ái trước khi Rằm tháng 2 âm lịch sang. Họ sẽ có vận may gấp nhiều lần người khác, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Từ sự nghiệp, gia đạo, tiền tài đều hanh thông.

Đặc biệt, người tuổi Thân còn được thần tài ưu ái, cơ hội làm giàu vô cùng quý giá sẽ đến. Trong thời gian này, sự nghiệp của họ cũng có nhiều chuyển biến tốt không ngờ, thành công là chuyện dễ hiểu.

Trước Rằm tháng 2 ÂL: 3 con giáp bước vào VẬN GIÀU SANG, hỉ tài chiếu rọi, tiền bạc rộn ràng - Ảnh 1
Tuổi Thân là một trong những con giáp được thần may mắn ưu ái trước khi Rằm tháng 2 âm lịch sang - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu cần mẫn siêng năng, khó ai sánh bằng. Họ không sinh ra trong gia đình giàu sang nên bản thân luôn có ý chí vươn lên đầy nghị lực khiến ai cũng nể trọng. Thời gian vừa qua, cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, có khi va vấp nhiều vẫn chưa thấy thành công.

Trước ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ được thần tài ưu ái. Với những kinh nghiệm có được, họ có thể tự mình xây dựng cơ nghiệp vững vàng, cơ hội làm giàu cũng sẽ tìm đến người tuổi Dậu. Không những thế, công danh sự nghiệp của họ cũng vô cùng sáng lạn.

Trước Rằm tháng 2 ÂL: 3 con giáp bước vào VẬN GIÀU SANG, hỉ tài chiếu rọi, tiền bạc rộn ràng - Ảnh 2
Trước ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ được thần tài ưu ái - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn hăng hái làm việc, chịu thương chịu khó, muốn tự sức tạo dựng cuộc sống hạnh phúc sau này. Dù con giáp này không sinh ra trong giàu sang nhưng họ luôn có thể tạo tiền của cho con cháu về sau. Họ cố gắng không ngừng từng ngày.

Trước Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu mới gặp nhiều vận may, tài vận đầy bất ngờ, cơ hội làm giàu nhanh chóng. Không chỉ vậy, tiền bạc sẽ ào ạt đến với con giáp này. Hãy tranh thủ thời cơ để làm giàu nhé!

Trước Rằm tháng 2 ÂL: 3 con giáp bước vào VẬN GIÀU SANG, hỉ tài chiếu rọi, tiền bạc rộn ràng - Ảnh 3
Trước Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu mới gặp nhiều vận may, tài vận đầy bất ngờ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 2 ngày cuối tuần nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'