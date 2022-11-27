Trước lễ Giáng sinh, trời chấm cho sổ đỏ, 3 con giáp nhà ngập tiền vàng, tình tiền bùng nổ, sự nghiệp trải toàn hoa hồng

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 20:39

Nhờ trời chấm cho số đỏ tiền tiêu rủng rỉnh, tài lộc ngập nhà chính là những vận may mà 3 con giáp sau đây được hưởng vào thời gian trước lễ Giáng sinh.

Tuổi Dần

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trước lễ Giáng sinh, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều. Do vậy, con giáp này chỉ cần luôn phấn đấu, chăm chỉ lao động thì tài lộc tự khắc sẽ chui vào túi ào ào như thác đổ.

Bên cạnh đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh thì người cầm tinh con hổ phải bắt tay vào ngay bởi vận may không bao giờ lặp lại. Đây chính là con giáp luôn thành công trong sự nghiệp và sớm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đeo đuổi. Đặc biệt, thời gian sắp tới con giáp này sẽ nhận được vận may từ trên trời rơi xuống, giúp số dư trong ngân hàng tăng không ngừng.

Trước lễ Giáng sinh, trời chấm cho sổ đỏ, 3 con giáp nhà ngập tiền vàng, tình tiền bùng nổ, sự nghiệp trải toàn hoa hồng - Ảnh 1
Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trước lễ Giáng sinh, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Trước lễ Giáng sinh có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người. Đặc biệt việc kinh doanh của người tuổi Tý vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng trưởng không ngừng. Người tuổi Tý sẽ không phải đau đầu vì tiền trong tháng này nữa.

Trước lễ Giáng sinh, trời chấm cho sổ đỏ, 3 con giáp nhà ngập tiền vàng, tình tiền bùng nổ, sự nghiệp trải toàn hoa hồng - Ảnh 2
Trước lễ Giáng sinh có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tinh cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Tuất luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ. Đa số tuổi Tuất đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Dự đoán trước lễ Giáng sinh, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời. Nếu biết nắm bắt thì cuộc sống của tuổi Tuất thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình. Do vậy, tuổi Tuất có thể làm giàu và tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc.

Trước lễ Giáng sinh, trời chấm cho sổ đỏ, 3 con giáp nhà ngập tiền vàng, tình tiền bùng nổ, sự nghiệp trải toàn hoa hồng - Ảnh 3
Dự đoán trước lễ Giáng sinh, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đếm ngược 3 ngày cuối tháng 11/2022: Những con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền dồn đầy túi, hứng no lộc trời

Đếm ngược 3 ngày cuối tháng 11/2022: Những con giáp trên có Quan Âm, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền dồn đầy túi, hứng no lộc trời

Trong 3 ngày cuối tháng 11/2022 là khoảng thời gian 3 con giáp này gánh tài, gánh lộc về nhà. Tài vận của họ vượng phát vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/11/2022 tử vi ngày 27/11 của 12 con giáp con giap may man tử vi lễ giáng sinh tu vi ngay moi tu vi hang ngay xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc