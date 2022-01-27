Trước đêm Giao thừa, tướng mệnh xoay chiều, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp hanh thông, thành công chạm đến đỉnh cao vật chất và danh vọng

Tâm linh - Tử vi 27/01/2022 00:02

Trước đêm Giao thừa, 3 con giáp may mắn lập tức phất lên, hanh thông vận mệnh. Những con giáp này có được cơ hội mở mang sự nghiệp, chạm đến thành công hằng mong ước.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong khoảng thời gian trước đêm Giao thừa thời vận hanh thông, công danh vượng phát. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội làm ăn, thăng tiến tột đỉnh trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được năng lực của mình, thành công vươn tới đỉnh cao danh vọng. Vấn đề tài lộc của con giáp cũng được giải quyết triệt để. Tiền tài mà Thân kiếm được trong những ngày cuối năm đủ sức cho bạn chi tiêu thoải mái, không cần lo nghĩ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Ty khí vận hanh thông, làm ăn tấn tới trong thời gian trước đêm Giao thừa. Những phi vụ làm ăn trước đó của Tỵ nên đã sinh lợi nhuận, giúp con giáp thu được một khoản tiền không nhỏ. Con giáp giải quyết hết nợ nần trước đó còn dư ra một khoản cho những dự định trong tương lai. Đây được xem làm thời điểm hoàng kim của tuổi Tỵ nên con giáp hãy biết tận dụng triệt để nhằm vươn tới thành công.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, người tuổi Dậu tướng mệnh xoay chiều, phất lên khá giả. Con giáp tìm được hướng đi mới cho riêng mình nên thăng tiến không ngừng trong công việc. Nếu là người kinh doanh, con giáp "chốt" được rất nhiều hợp đồng lớn, tha hồ phát tài phát lộc. Còn nếu là người làm công ăn lương, Dậu khắc phục được sai sót. lương thưởng nhân lên nhiều lần.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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