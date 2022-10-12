Trúng xổ số lớn đúng 8 giờ 15 phút hôm nay, 3 con giáp được Thần tài 'dắt tay', cầm chắc lộc to trong tay, cuộc sống về sau sung sướng hết phần người khác

Đặc biệt, đúng 8 giờ 15 phút hôm nay (12/10), tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Thời gian cuối năm 2022, người tuổi Sửu là con giáp có tài vận hanh thông, khởi sắc nhất trong 12 con giáp, cả chính tài và thiên tài đều phất lên nhanh chóng. Điều này vô cùng có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh.

Các bạn tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Về vận may của người cầm tinh con dê, đúng 8 giờ 15 phút hôm nay (12/10), này tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú dê hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý.

Về công việc, nếu bạn biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Trong thời gian này trở đi, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 8 giờ 15 phút hôm nay (12/10), Chính Ấn chiếu mệnh đảm bảo công việc trong ngày của tuổi Tuất tiến triển khá tốt. Bản mệnh trong ngày hôm nay có cơ hội để thể hiện bản thân. Lại thêm tinh thần làm việc nhiệt tình, tinh thần cống hiến cao độ của con giáp này khiến cho công việc không vấp phải khó khăn gì quá lớn. Nhờ thế mà bạn nhận được sự chú ý của cấp trên, cũng có thêm cơ hội khẳng định vị trí của mình.

Hỏa sinh Thổ che chở cho chuyện tình yêu của con giáp này phát triển ngọt ngào. Mặc kệ những giông bão ngoài kia có lớn đến thế nào, hai người bạn vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, bao dung và quan trọng nhất là trái tim luôn hướng về nhau nên không có điều gì có thể chia cách được hai bạn.

Ảnh minh họa: Internet

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