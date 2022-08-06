Trúng vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Quan Thế Âm hiển linh phù trợ cho 3 con giáp: Khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 18:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Nhờ có Chính Tài hỗ trợ nên tài chính của người tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều khởi sắc. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại thì giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định và không còn phải cân đong đo đếm từng đồng như trước nữa. Bạn luôn biết cách để sớm cải thiện thu nhập cho bản thân, thành quả là những gì bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được.

Con giáp may mắn này sẽ cảm thấy gắn kết, yêu thương một nửa của mình hơn cho dù họ không hề hoàn hảo như cách mà bạn mong muốn. Những người độc thân thời gian này cũng rất lạc quan, vui vẻ, bạn cũng cảm thấy có niềm tin vào những cuộc tình lãng mạn đang sắp đến với mình.

Trúng vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Quan Thế Âm hiển linh phù trợ cho 3 con giáp: Khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 1
Nhờ có Chính Tài hỗ trợ nên tài chính của người tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thần Tài trợ vận, người tuổi Mùi dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Cho dù chỉ là công việc làm thêm nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác, bởi những gì bạn đã biết vốn mới chỉ là một phần rất nhỏ bé mà thôi.

May mắn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và mọi người cũng có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Trúng vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Quan Thế Âm hiển linh phù trợ cho 3 con giáp: Khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 2
Thần Tài trợ vận, người tuổi Mùi dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó.

Trúng vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Quan Thế Âm hiển linh phù trợ cho 3 con giáp: Khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 3
Đúng vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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