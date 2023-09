Trung Thu rực rỡ (15/8 âm lịch), nhà tiên tri mù Vanga hé lộ, 3 con giáp bỗng dưng phát tài, đón bão tài lộc, tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc, nặng tay vì vàng, mỏi tay vì tiền, sự nghiệp phất như Rồng

Tuổi Thìn

Trung Thu là ngày may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Thìn. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện của họ đều sẽ thành công. Con giáp này làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới, kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Nhờ có gan làm giàu, được thần tài nuông chiều nên vào ngày Trung thu sẽ thêm phúc thêm phần, thu về bộn tiền. May mắn ập xuống đầu khiến Thìn đếm tiền sái tay, sung sướng hết phần thiên hạ.