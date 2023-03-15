Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/3/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, tài vận hanh thông, tài lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 06:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, tài vận hanh thông, tài lộc thăng tiến vào đúng ngày 15/3/2023.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có Thần Tài may mắn giúp đỡ, khó khăn qua đi, vận may tiếp tục đổ về. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi khó khăn đều vượt qua một cánh dễ dàng. Dù làm công ăn lương hay tự do thì đều có tài lộc mời gọi, dòng tiền không chỉ đến từ một nguồn. Thân muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, gia đạo cũng được bình an và hạnh phúc.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này hài hòa, ấm êm. Với khả năng ăn nói hài hước, người độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người ấy. Tuy nhiên, bạn cũng cần dùng thái độ nghiêm túc trong mối quan hệ để mang đến kết quả như mong đợi. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/3/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, tài vận hanh thông, tài lộc thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ tích cực. Những điều Thìn không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự đền đáp xứng đáng, tài vận cũng đang trên đà cải thiện, những lợi nhuận đầu tư chạy về túi. Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp bạn nắm bắt được nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, Thìn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/3/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, tài vận hanh thông, tài lộc thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, bạn cũng gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của bạn trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Chuyện tình cảm là điểm sáng duy nhất trong ngày này của bản mệnh. Ngũ hành Kim Thủy tương sinh, sau những hiểu lầm được hóa giải, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau hỗ trợ và giúp nhau vượt qua những sóng gió phía trước.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/3/2023, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, tài vận hanh thông, tài lộc thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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