Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (26/12), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, hầu bao bung nở, vận may thấm vào người, phát tài phát lộc, cuộc đời tươi đẹp

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 03:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào đúng hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (26/12), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, hầu bao bung nở, vận may thấm vào người, phát tài phát lộc, cuộc đời tươi đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh rất thông minh, cởi mở, rất năng động. Họ cũng là những người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết nhìn nhận, đánh giá chính xác về người khác. 

Con giáp tuổi Hợi cũng linh hoạt và nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận những điều mới mẻ. Hôm nay, người tuổi Hợi sẽ có cơ làm giàu, may mắn liên tục vào nhà, vận may tới cửa, mưa gió thuận hòa tự nhiên ập đến.

Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi trong thời gian tới sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ trở ngại nào. Thành công nổi trội, lương thưởng nhân đôi. Bạn hãy hưởng thụ thời gian tốt đẹp này nhé.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, trong 15 ngày tới, người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh. Do ảnh hưởng của vận khí tốt nên con giáp tuổi Thìn thay đổi được cục diện vận rủi, hung họa trong thời gian trước.

Tài lộc đến, người tuổi Thìn nhớ nắm bắt thời cơ, vận rủi sẽ chuyển may, tai bay vạ gió ập đến cũng tiêu tan, mọi sự sẽ dần hanh thông.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thìn có thể gặp được đối tượng lý tưởng cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Còn một số người cũng không trốn khỏi vận đào hoa, tình duyên nở rộ. Đối với những người độc thân muốn tìm được nửa kia càng nhanh càng tốt thì nên năng giao lưu, tiếp xúc, tạo cho mình cơ hội để tìm hiểu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có xu hướng làm việc một cách nguyên tắc, luôn đạt sự nghiêm túc, chính trực trong công việc. Họ cũng là người tháo vát, dũng cảm, luôn xông lên phía trước khi có khó khăn.

Hôm nay, con giáp tuổi Mùi sẽ được sao may mắn chiếu rọi, xui xẻo tránh xa, may mắn ập tới, tài lộc dồi dào, đào hoa tứ phía.

Đồng thời, người tuổi Mùi trong thời gian đầu lập nghiệp sẽ khá lận đận nhưng với kinh nghiệm tích lũy ngày càng tăng, tương lai của họ sẽ phát triển suôn sẻ. Người tuổi Mùi cũng sẽ có hôn nhân mỹ mãn, may mắn nhân đôi. Con giáp tuổi Mùi vượng vận đào hoa, gặp được chân tình, cuộc sống cơm lành canh ngọt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Giữa tháng 12 âm lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, thu hoạch bộn tiền, hầu bao bung nở, giàu có hiển vinh, tương lai xán lạn

Giữa tháng 12 âm lịch, 3 con giáp trúng số độc đắc, thu hoạch bộn tiền, hầu bao bung nở, giàu có hiển vinh, tương lai xán lạn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào giữa tháng 12 âm lịch nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 12 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân