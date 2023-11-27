Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 28/11/2023 báo hiệu vận may về tài lộc với tuổi Mão. Công việc hiện tại tiến triển tốt đẹp nên mang về không ít lợi nhuận. Nhờ tài chính cải thiện rõ rệt cho nên con giáp này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm không được như ý. Có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng có thể khơi mào mâu thuẫn giữa những cặp đôi. Cả bản mệnh và nửa kia đều cần xem xét lại thái độ của mình, đừng chỉ biết đổ lỗi cho đối phương.

Ngày này các kế hoạch hợp tác làm ăn, kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Cả bản mệnh và đối tác đều hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi, đồng lòng hiệp sức kiếm tiền thu về lợi nhuận lớn. Nhìn chung các nguồn thu đều tăng, việc cần làm là có kế hoạch tài chính cụ thể để không lãng phí tiền bạc vào nơi vô ích.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần là người lạc quan, nhiệt tình và thích phiêu lưu. Trong công việc, con giáp này luôn thể hiện sự tự tin, quyết liệt và dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Dần là nóng nảy, khó tính và đôi khi hơi thẳng tính quá mức.

Khoảng thời gian từ ngày 28/11 là cơ hội lý tưởng để người tuổi Dần đạt được một số lợi ích tài chính đáng ngạc nhiên. Đây có thể là lợi tức đầu tư, thu nhập bất ngờ hoặc những tin tức tốt khác liên quan đến tài sản. Với tuổi Dần làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào thực hiện tốt các dự định mở rộng việc làm ăn còn dang dở.

Thời điểm này, người tuổi Dần nên duy trì thái độ tích cực và dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù họ có thể được bạn bè xung quanh "giới thiệu" một vài dự án đầu tư tiềm năng nhưng con giáp này không nên vội vàng. Họ cần cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm để tránh "trắng tay".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nguồn tài lộc chưa có nhiều, bạn cố gắng rất nhiều.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn rất chăm chỉ, làm việc từng ý nhỏ, kiểm tra cẩn thận mỗi khi bàn giao.

Tình cảm: Tình cảm đôi lúc làm bạn cảm thấy không còn vui, khi cả hai không tiếng nói chung.

Tài lộc: Hằng ngày thu chi không cẩn thận, dễ mất mát.

Sức khoẻ: Răng thường bị đau, nên thăm khám chuyên gia đúng thời kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.