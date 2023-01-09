Trúng số độc đắc đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), 3 con giáp đón Tết âm lịch rực rỡ, tưng bừng đón lộc, tiền vàng rỉnh túi, Thần Tài ngự trên két sắt, ban lộc mang đến năm mới phát tài

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 16:45

Tử vi dự báo đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), 3 con giáp này tưng bừng đón lộc, tiền vàng rỉnh túi, Thần Tài ngự trên két sắt, ban lộc mang đến năm mới phát tài

Tuổi Tý

Được biết tới là một con giáp thông minh, vui vẻ, hài hước, không có gì lạ khi cuộc đời của Tý đầy những niềm vui. Không những thế họ còn thông minh, rất được lòng mọi người, song họ cũng là người biết giấu đi những cảm xúc thực sự của mình, khiêm nhường chứ không thích khoa trương.

Trúng số độc đắc đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), 3 con giáp đón Tết âm lịch rực rỡ, tưng bừng đón lộc, tiền vàng rỉnh túi, Thần Tài ngự trên két sắt, ban lộc mang đến năm mới phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), vận may sẽ tới với người tuổi Tý, con đường tài vận của họ cực kì lý tưởng, tiền bạc dồi dào không kể xiết. Nhờ trí tuệ tuyệt vời, con đường tài lộc, quan lộ của Tý sẽ càng thênh thang, rộng mở.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà luôn mang trong mình nhiệt huyết để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu sẽ công thành danh toại, muốn gì cũng được, làm gì cũng thành công.

Năm ngoái, có thể tuổi Dậu gặp nhiều chông gai, thăng trầm nhưng từ năm 2022 này vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ bước lên một giai đoạn mới thành công hơn.

Trúng số độc đắc đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), 3 con giáp đón Tết âm lịch rực rỡ, tưng bừng đón lộc, tiền vàng rỉnh túi, Thần Tài ngự trên két sắt, ban lộc mang đến năm mới phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), vận may của tuổi Dậu lội ngược dòng, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi vì gặp được quý nhân. Từ đầu tuần, công việc có nhiều chuyển biến, khả năng thành công rất tốt, đặc biệt con đường tình cảm sẽ thăng hoa, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn. Cuối tuần này, nếu tuổi Dậu biết nắm bắt thời cơ thì tài lộc thịnh vượng, nếu có người mời đầu tư thì cứ thoải mái, cuộc sống phú quý giàu sang và sung túc trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là nhân trung long phượng, là những người nổi bật hơn người. Dù là nam hay nữ đều là người có phúc. Tự thân số phận được cho là cao cao tại thượng, tuy nhiên thực tế, tuổi Thìn so với những người khác cũng phải nỡ lực hợp gấp trăm lần.

Trúng số độc đắc đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), 3 con giáp đón Tết âm lịch rực rỡ, tưng bừng đón lộc, tiền vàng rỉnh túi, Thần Tài ngự trên két sắt, ban lộc mang đến năm mới phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng ngày mai thứ Ba (10/1/2023), người tuổi Thìn về cơ bản đã hoàn thành xong một số kế hoạch. Đồng thời, họ cũng thay đổi phương thức hoạt động, có những mục tiêu ngắn hạn. Trong thời gian khoảng 7 ngày sắp tới, đường tài vận của tuổi Thìn hanh thông, nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp cũng thăng tiến, có thể nói là dệt hoa trên gấm. Một số tuổi Thìn kinh doanh sẽ được thần Tài nâng đỡ, phát triển không ngừng, tiền vào như nước, vui vẻ qua ngày.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua hết hôm nay (9/1/2023), 3 con giáp tài lộc vương tầm như “Cá chép hóa Rồng”, đại cát đại lợi, , sự nghiệp bước phá, vàng đeo rủng rỉnh, hỉ sự bao quanh, công danh vụt lên bần bật

Qua hết hôm nay (9/1/2023), 3 con giáp tài lộc vương tầm như “Cá chép hóa Rồng”, đại cát đại lợi, , sự nghiệp bước phá, vàng đeo rủng rỉnh, hỉ sự bao quanh, công danh vụt lên bần bật

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (9/1/2023), 3 con giáp này sự nghiệp bước phá, vàng đeo rủng rỉnh, hỉ sự bao quanh, công danh vụt lên bần bật.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai tử vi ngày 10/1/2023 con giáp đón Tết âm lịch rực rỡ tưng bừng đón lộc tiền vàng rỉnh túi

TIN MỚI NHẤT

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 19 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 19 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp