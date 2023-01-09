Trúng số độc đắc 300 tỷ đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, gặt hái nhiều may mắn, tha hồ giàu có hơn người, “nở mày nở mặt” vì tiền đến ngập nhà, hỉ sự bao quanh

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 15:37

Tử vi dự báo đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023), 3 con giáp này gặt hái nhiều may mắn, tha hồ giàu có hơn người, “nở mày nở mặt” vì tiền đến ngập nhà, hỉ sự bao quanh.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi nhân hậu, hiền lành nên đi đâu cũng được quý nhân phù hộ. Cuộc sống của những chú Lợn luôn gặp nhiều may mắn nên dù bị hung vận bủa vây, tiểu nhân quấy phá vẫn có thể bình an vô sự vượt qua tất cả.

Trúng số độc đắc 300 tỷ đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, gặt hái nhiều may mắn, tha hồ giàu có hơn người, “nở mày nở mặt” vì tiền đến ngập nhà, hỉ sự bao quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023), là thời hoàng kim của Hợi trong năm 2023 bởi đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Túi tiền của bạn sẽ chật cứng tiền nên không chỉ tháng 1/2023 mà từ đây đến cuối năm người tuổi Hợi sẽ nhập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên họ luôn có thể tự mình làm chủ cuộc sống. Thời gian trước, người tuổi Tý đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thời gian tới, người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng dễ dàng thành công. Tử vi đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023),người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thăng thưởng. Với những người làm kin doanh họ sẽ có cơ hội để mở rộng kinh doanh thu về nhiều tiền bạc tài lộc.

Trúng số độc đắc 300 tỷ đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, gặt hái nhiều may mắn, tha hồ giàu có hơn người, “nở mày nở mặt” vì tiền đến ngập nhà, hỉ sự bao quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 10/1/2023, con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên. Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Trúng số độc đắc 300 tỷ đúng 17h00 chiều mai (10/1/2023), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, gặt hái nhiều may mắn, tha hồ giàu có hơn người, “nở mày nở mặt” vì tiền đến ngập nhà, hỉ sự bao quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, thứ Hai (9/1), Thần Tài tới nhà, 3 con giáp rinh ngay tiền tỷ, trúng số độc đắc, từ giờ đến cuối năm vô cùng may mắn về tiền bạc, thoát khỏi cảnh nghèo đói, tiền bạc đổ tràn vào nhà

Đúng hôm nay, thứ Hai (9/1), Thần Tài tới nhà, 3 con giáp rinh ngay tiền tỷ, trúng số độc đắc, từ giờ đến cuối năm vô cùng may mắn về tiền bạc, thoát khỏi cảnh nghèo đói, tiền bạc đổ tràn vào nhà

Tử vi dự báo hôm nay, thứ Hai (9/1), 3 con giáp này từ giờ đến cuối năm vô cùng may mắn về tiền bạc, thoát khỏi cảnh nghèo đói, tiền bạc đổ tràn vào nhà

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi ngày 10/1/2023 Trúng số độc đắc 3 con giáp tài lộc bừng sáng gặt hái nhiều may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 18 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 18 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp