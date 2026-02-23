Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 19:45

3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Nếu bạn chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn tốt để bạn nắm bắt những cơ hội xung quanh mình, nếu may mắn có thể bạn sẽ công thành danh toại sau những vất vả, khó khăn phải chịu trước đó.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

 

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, tài lộc của bạn nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, người làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Các cặp đôi đang yêu nhau trải qua một khoảng thời gian yêu say đắm. Người độc thân khó lòng tìm được một nửa yêu thương nếu không có sự chủ động trong tình cảm. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Vì luôn biết cách cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi nên người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà không cần tốn quá nhiều công sức. Có vẻ như nhiều cơ hội kiếm tiền của con giáp này đều không gặp trở ngại nào quá lớn nên nguồn thu nhập ngày càng tăng cao trông thấy. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Lúc nào bên cạnh bạn cũng có một người luôn sẵn sàng bao dung những thiếu sót của bạn. Chính vì thế, tình cảm của hai người dường như trở nên khăng khít, bền chặt hơn theo năm tháng. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về 3 người con trai hiến tủy cứu mẹ khiến bác sĩ cũng phải nghẹn ngào

Sự thật về 3 người con trai hiến tủy cứu mẹ khiến bác sĩ cũng phải nghẹn ngào

Tâm sự 47 phút trước
Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Tâm sự 50 phút trước
Cháu nội đúng là dòng máu nhà mình nhưng con trai lại... không phải cha, mẹ chồng ngã ngửa khi biết sự thật

Cháu nội đúng là dòng máu nhà mình nhưng con trai lại... không phải cha, mẹ chồng ngã ngửa khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Tận tay "vét sạch" tiền của chồng vì nghi anh ngoại tình, ngày anh ra đi, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về số tiền đó

Tận tay "vét sạch" tiền của chồng vì nghi anh ngoại tình, ngày anh ra đi, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về số tiền đó

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của chồng cũ và lời cầu xin khiến người vợ vỡ vụn

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của chồng cũ và lời cầu xin khiến người vợ vỡ vụn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nhiệt tình "trông con" giúp chị hàng xóm, chồng khiến vợ ngã ngửa khi biết danh tính thực sự của đứa trẻ

Nhiệt tình "trông con" giúp chị hàng xóm, chồng khiến vợ ngã ngửa khi biết danh tính thực sự của đứa trẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp 'tiền rớt trúng vai' sau ngày 24/2/2026, tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng