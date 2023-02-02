Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu phất lên như diều gặp gió, tài lộc tăng tiến như “Cá gặp nước”, vận trình suôn sẻ, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 02/02/2023 14:24

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), 3 con giáp này làm ăn phát đạt, giàu phất lên như diều gặp gió, tài lộc tăng tiến như “Cá gặp nước”, vận trình suôn sẻ, sự nghiệp lên hương

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong thời điểm cuối tháng 10 này. Bạn làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. 

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu phất lên như diều gặp gió, tài lộc tăng tiến như “Cá gặp nước”, vận trình suôn sẻ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. 

Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. Với người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được mảnh ghép còn lại của mình sau khoảng thời gian cô đơn, trông ngóng đợi chờ.

Tuổi Thìn

Mang mệnh “Rồng trong thiên hạ”, người tuổi Thìn dù gặp khó khăn, thử thách thế nào cũng sẽ xuất sắc vượt qua nhờ bản lĩnh và tài trí nổi bật. Sở hữu trí thông minh trời cho, có sự tháo vát, tài giỏi, dễ gặt hái được thành công vang dội. Thế nhưng, trong nhiều giai đoạn, vận may lại không mỉm cười với con giáp này, khiến họ chỉ có thể duy trì cuộc sống bình thường, không thể tiến lên về phía trước.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu phất lên như diều gặp gió, tài lộc tăng tiến như “Cá gặp nước”, vận trình suôn sẻ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, người tuổi Thìn có gặp may mắn nhưng không nhiều, chưa đủ tạo nên bước ngoặt đổi. Thế nhưng, đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), con giáp này sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí, chẳng những sự nghiệp có chuyển biến mới mẻ, công việc thăng hoa mà tài chính, kinh tế cũng có sự bùng nổ rõ rệt. Mọi việc kinh doanh, buôn bán nếu có đều sẽ thu về lợi nhuận ấn tượng, thành tích công việc xuất sắc kéo theo đề xuất thăng chức, tăng lương. 

Tuổi Ngọ

Tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong tuần này. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Bạn có cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng để lại nhiều ấn tượng khó phai, hãy mau chóng tìm cách kéo gần mối quan hệ giữa đôi bên nhé.

Tử vi ngày 2/2/2023, với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên thuận hòa, thắm thiết, gia đạo an yên. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm của mình nên càng cố gắng gìn giữ hạnh phúc quý giá. Đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), tài vận của con giáp may mắn tuần này cũng càng ngày càng đi lên. Tuần này có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn hãy nắm bắt thời cơ và mạnh mẽ thử sức, chỉ cần chuyên tâm, chắc chắn là bạn sẽ sớm nhận về quả ngọt xứng đáng.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (2/2/2023), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu phất lên như diều gặp gió, tài lộc tăng tiến như “Cá gặp nước”, vận trình suôn sẻ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn và thử thách mà bạn buộc phải vượt qua, nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, bạn hoàn toàn có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Bạn không những vượt lên chính mình mà còn trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (3/2/2023), giàu có phát hờn, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, trúng số bất ngờ, may mắn đủ đầy, vận đào hoa nở rộ, phất lên đổi đời, sớm tậu nhà lầu xe hơi, cực kỳ giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu (3/2/2023), giàu có phát hờn, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, trúng số bất ngờ, may mắn đủ đầy, vận đào hoa nở rộ, phất lên đổi đời, sớm tậu nhà lầu xe hơi, cực kỳ giàu có

Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Sáu (3/2/2023), 3 con giáp này may mắn đủ đầy, vận đào hoa nở rộ, phất lên đổi đời, sớm tậu nhà lầu xe hơi, cực kỳ giàu có

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 2/2/2023 tử vi ngày 2/2 3 con giáp làm ăn phát đạt tài lộc tăng tiến Trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục