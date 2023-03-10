Trúng số độc đắc đúng 16h ngày mai (11/3), 3 con giáp đón tiền của ùa vào két, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài không hết, thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 16:44

Thời gian tới, vận trình của 3 con giáp này hứa hẹn vận may tăng vọt, dù là về tài lộc hay sự nghiệp đều có bước tiến lớn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu kiên định và dũng cảm. Trong thời gian này, những người cầm tinh con Trâu đã thu về vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có thể cư xử khôn khéo và giúp sự nghiệp thăng tiến.

Khoảng thời gian tới là cơ hội tốt cho những người sinh năm Trâu phát triển. Đúng 16h ngày mai, tài vận của người tuổi Sửu sẽ không ngừng đi lên. Tuy nhiên cần lưu ý dù ra sao thì cũng không được chủ quan mà phải chăm chỉ và nhẫn nại.

Người cầm tinh con Trâu muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải biết cách làm tốt việc của mình, hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các cá nhân và không tự cao tự đại. Trong thời gian tới nếu có thể duy trì phong độ thì sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc ngày càng hanh thông!

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày mai (11/3), 3 con giáp đón tiền của ùa vào két, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài không hết, thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Đúng 16h ngày mai, tài vận của người tuổi Sửu sẽ không ngừng đi lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người yêu chuộng hòa bình, bản tính lạc quan. Họ tuy có thể mang vẻ ngoài khó gần, lạnh lùng nhưng thực sự là người vui vẻ hào phóng.

Họ ấm áp chân thành, thân thiện với mọi người, không có mưu mô, và có thể dựa vào sức mình để thoát khỏi khó khăn, dễ dàng kiếm được vô số tiền. Người như vậy thành công chỉ là vấn đề thời gian.

Theo tử vi, đúng 16h ngày mai, người tuổi Dần có thể đạt được bước đột phá mới trong sự nghiệp, vận may tăng vọt. Với người thông minh, nhiệt tình và hào phóng, dám xông phá và đột phá như này, phần thắng đã ở rất gần tay họ.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày mai (11/3), 3 con giáp đón tiền của ùa vào két, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài không hết, thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Đúng 16h ngày mai, người tuổi Dần có thể đạt được bước đột phá mới trong sự nghiệp, vận may tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian này, vận thế của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe của người tuổi Dậu cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Đúng 16h ngày mai, sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phát, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Trúng số độc đắc đúng 16h ngày mai (11/3), 3 con giáp đón tiền của ùa vào két, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài không hết, thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Đúng 16h ngày mai, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp mở lối tương lai, gom vàng hốt bạc về nhà, túi cứ vơi lại đầy, vận đỏ như son

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp mở lối tương lai, gom vàng hốt bạc về nhà, túi cứ vơi lại đầy, vận đỏ như son

Đúng 10 ngày tới, những con giáp này chuẩn bị được thần Tài ưu ái, tiền vào như nước, không thành đại gia cũng có của ăn của để.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 11/3 tử vi 12 con giáp ngày 11/3 tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 11 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 32 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 37 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều