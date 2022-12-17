Trúng số độc đắc trong 10 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp đổi đời giàu có, kết thân với Thần Tài, làm bạn với may mắn, bắt tay với Cát Tinh, ôm trọn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 15:17

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 10 ngày cuối năm 2022 nhé!

Trúng số độc đắc trong 10 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp đổi đời giàu có, kết thân với Thần Tài, làm bạn với may mắn, bắt tay với Cát Tinh, ôm trọn hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này chăm chỉ, cầu tiến, hứa hẹn có thể đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Không những thế, con giáp này có đầu óc linh hoạt, thích nghi tốt với hoàn cảnh.

10 ngày cuối năm 2022, người tuổi Hợi có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt.

Những khoản đầu tư của họ trước đây, đến tuần này cũng sinh lời. Con giáp tuổi Hợi được trời phù sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến. Con giáp này dám nghĩ dám làm, làm việc gì cũng lên kế hoạch tương tận. Trong cuộc sống, họ khá lý trí, thực dụng. Người tuổi Thân biết rằng không gì đến với mình một cách dễ dàng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong công việc, họ chăm chỉ, chủ động và luôn mang tinh thần tích cực.

10 ngày cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi này nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn, con giống, cây trồng mới. Làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này thu tiền về đầy túi, liên tiếp nhận tin vui.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thật thà, ngay thẳng. Con giáp này luôn nhiệt tình, đam mê với công việc. Không những thế, người tuổi này có vận quý nhân rất vượng nên sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, không bị cản trở.

Con giáp này hòa đồng với đồng nghiệp, hào phóng với bạn bè nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. 10 ngày cuối năm 2022, con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp của họ hanh thông hơn thời gian trước. Đối với những người đang gặp khó khăn trong công việc, sang tuần mới, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, họ gặp được bạn làm ăn đáng tin cậy, tìm được nguồn hàng tốt. Trong tuần này, họ có tâm trạng tốt nên sẽ gặp được may mắn, mưu sự tất thành, thu nhập tăng vọt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc 10 ngày nữa, vận khí tươi tốt, 3 con giáp làm ăn dễ dàng, thuận buồm xuôi gió, may mắn chạm nóc, tương lai hiển vinh

Trúng số độc đắc 10 ngày nữa, vận khí tươi tốt, 3 con giáp làm ăn dễ dàng, thuận buồm xuôi gió, may mắn chạm nóc, tương lai hiển vinh

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 10 ngày nữa nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 4 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 20 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 34 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn