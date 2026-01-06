Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Tâm linh - Tử vi 06/01/2026 04:15

3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra hanh thông và suôn sẻ không ngờ. Được quý nhân giúp đỡ hết mình nên bản mệnh làm chuyện gì cũng được “thuận buồm xuôi gió”, đồng thời củng cố hơn công việc và mục tiêu của mình. Con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng tới vấn đề tài chính trong ngày vì nguồn thu nhập đã khá dư dả.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng luôn trong trạng thái vui vẻ. Các cặp đôi đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào cùng nhau. Trong chuyện yêu đương, chỉ khi hai người có niềm tin dành cho đối phương thì mọi chuyện sẽ được ổn thoả.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên thuận lợi hơn. Người tuổi này hãy cứ việc an tâm thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước đó, cẩn thận hơn trong công việc thì gì cũng sẽ nhận về thành quả xứng đáng. 

Chuyện tình yêu đem tới cho bản mệnh nhiều tiếng cười, niềm hy vọng vào cuộc sống. Bản mệnh thật may mắn khi gặp được người đồng điệu tâm hồn với mình, vậy nên đừng quên vun vén để tình yêu của hai người trở thành cây “đại thụ”.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong quá trình làm việc, người tuổi Thìn may mắn khi không gặp bất cứ trở ngại nào. Con giáp này nên tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiện tại để học tập, nâng cao năng lực cũng như các kỹ năng chuyên ngành để có được bước tiến xa trong tương lai.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ. Nếu chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì con giáp này cũng chẳng cần vội vã mà nên tận hưởng quãng thời gian độc thân hiện tại.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Hai 5/1/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Sau hôm nay, thứ Hai 5/1/2026, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Một người tử vong, 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Một người tử vong, 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Đời sống 52 phút trước
Bao giờ Hà Nội hết lạnh giá, rét buốt?

Bao giờ Hà Nội hết lạnh giá, rét buốt?

Xã hội 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/1/2026), 3 con giáp có phước mặc sức màu ăn, tài lộc chồng chất, ngồi yên cũng tự động có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Tâm sự gia đình 8 giờ 57 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Tâm sự Eva 9 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Cuối ngày hôm nay (6/1/2026), 3 con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao