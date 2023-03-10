Trúng số độc đắc, đời vận lên hương: 3 con giáp gom hết lộc tài trong cuối tuần này, may mắn đón tiền bạc Trời cho, giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 00:50

Vào cuối tuần này, những con giáp sau dễ dàng đạt được nhiều may mắn lớn, cơ duyên có được tiền bạc tỷ Trời cho.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tuần này, người tuổi Mùi đón tài lộc bùng nổ. Nếu thực sự nắm bắt được vận may thì thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ tiếp tục phát tài phát lộc, đón những ngày tốt lành. 

Trúng số độc đắc, đời vận lên hương: 3 con giáp gom hết lộc tài trong cuối tuần này, may mắn đón tiền bạc Trời cho, giàu nứt vách - Ảnh 1

Nếu như trước đây, người tuổi Mùi gặp chuyện xui xẻo, công việc luôn bị cản trở, làm việc chăm chỉ cũng không kiếm được tiền, đây là thời gian thay đổi mọi chuyện.

Người tuổi Mùi nhớ trau dồi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, không cần chểnh mảng lười biếng hạnh phúc sẽ lại đơm hoa kết trái. Mức sống của con giáp tuổi Mùi sẽ ngày càng được cải thiện.

Tuổi Tý

Vào cuối tuần này tuổi Tý rất bình ổn, chuyện tình cảm rất tốt. Có vẻ như tình yêu tốt đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bạn, giúp bạn làm việc hăng say hơn. 

Trúng số độc đắc, đời vận lên hương: 3 con giáp gom hết lộc tài trong cuối tuần này, may mắn đón tiền bạc Trời cho, giàu nứt vách - Ảnh 2

Cuối tuần có người mang tiền đến trả bạn, đó là số tiền bạn nghĩ đã mất luôn rồi đó nhưng không ngờ người ấy lại suy nghĩ lại và đã tự tay mang đến. Đúng là may mắn dồn dập...

Công việc làm thêm cũng tốt hơn nhiều. Dường như bạn rất hợp với công việc bán hàng online thì phải vì cứ đăng là có khách. Cố gắng lên nhé!

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sống khá nội tâm. Cuộc sống của họ có phần hơi cô đơn so với những con giáp khác. Họ thích sống 1 mình, lúc rảnh rỗi chỉ thích ở nhà. Nếu không bận rộn với công việc thì họ thường làm những gì mà bản thân thấy thích thú.

Trúng số độc đắc, đời vận lên hương: 3 con giáp gom hết lộc tài trong cuối tuần này, may mắn đón tiền bạc Trời cho, giàu nứt vách - Ảnh 3

Trên thực tế thì không phải những người tuổi Dậu không thích giao du với người khác mà là vì họ khá rụt rè, nhút nhát. Nếu không thay đổi, Dậu rất dễ bị thua thiệt. Tuy nhiên, vào cuối tuần này tài lộc sẽ đến với người tuổi Dậu. Nhờ sự chăm chỉ trong công việc nên Dậu có nguồn thu nhập ổn định. Rất có thể Dậu còn có nguồn thu nhập bên ngoài giúp họ trở nên giàu có.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Giữa tháng 3 vận may nở hoa: 3 con giáp cải mệnh đổi đời, kinh doanh đại cát, tiền của dư giả, tài sản tăng gấp bội

Giữa tháng 3 vận may nở hoa: 3 con giáp cải mệnh đổi đời, kinh doanh đại cát, tiền của dư giả, tài sản tăng gấp bội

Vận may của 3 con giáp này thăng hoa vượt bậc từ giữa tháng 3, sự nghiệp liên tục phát triển thu về lợi nhuận khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi tuần mới tử vi ngày 10/3/2023 3 con giáp trúng số tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 10 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 31 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 35 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều