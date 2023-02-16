Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/2/2023, có số tốt lành, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 19:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két vào đúng ngày 17/2/2023.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cơ hội thăng chức nhưng nếu không cố gắng thì người khác sẽ giành mất. Coi chừng mắc phải những lỗi không đáng có trong công việc do quá chủ quan. Trong quan hệ với đồng nghiệp, nên mềm dẻo hơn, đừng luôn bắt người khác làm theo ý mình. Bạn nhận được lời mời cộng tác với giá trị hợp đồng cao. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ đón nhận những tin vui về tài chính và không cần lo lắng trong việc chi tiêu như trước kia.

Về tình cảm, con giáp may mắn này đừng quá rụt rè, thận trọng, nếu thích người ấy thì nên tranh thủ cơ hội để làm thân, có vẻ người ta cũng đang chờ động thái tích cực từ bạn. Trong khoảng thời gian giữa tuần, người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, còn người đã kết hôn cần quan tâm hâm nóng việc cảm xúc lứa đôi nếu muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài, bền chặt. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/2/2023, có số tốt lành, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két - Ảnh 1
Người tuổi Thìn có cơ hội thăng chức nhưng nếu không cố gắng thì người khác sẽ giành mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ chính thức bước lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đang ngày một khởi sắc. Đặc biệt, những người tuổi Thân cũng sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp đang khó khăn ở chỗ nào sẽ được giải quyết ổn thỏa ở chỗ đó. Ngoài ra, đây vốn là năm thăng hoa của tuổi Thân, sắp tới bạn sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cả năm thịnh vượng. 

Vận trình tình duyên có biến chuyển tích cực. Con giáp này nhận được sự yêu mến của nhiều người. Những bạn trong tình trạng độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp. Các cặp đôi có thể xảy ra chút tranh cãi nhưng chỉ cần cả hai nhường nhịn nhau sẽ không có vấn đề quá lớn lao.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/2/2023, có số tốt lành, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két - Ảnh 2
Người tuổi Thân sẽ chính thức bước lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra khả quan. Do có Quý Nhân trợ mệnh nên người tuổi này chẳng cần phải một mình chống chọi với những thách thức trước đó. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Thiên Tài nâng đỡ giúp cho công việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này cải thiện đáng kể, từ đó nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình. 

Vận trình tình duyên ổn định. Hai bạn không có vấn đề gì không vui xảy đến. Con giáp này chỉ cần dành nhiều thời gian và quan tâm đối phương nhiều hơn sẽ giúp cho tình cảm thêm gắn kết và yêu thương.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/2/2023, có số tốt lành, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két - Ảnh 3
Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra khả quan - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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