Tâm linh - Tử vi 03/09/2025 11:35

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ diễn ra thuận lợi may mắn. Tử vi dự báo người tuổi này có nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc. Khi đã phát huy được tối đa năng lực của mình thì cũng không có gì là bất ngờ với những thành tựu nổi bật này.

Chuyện tình yêu lứa đôi của con giáp may mắn này có nhiều điều bất ngờ và muôn màu muôn sắc. Con giáp này dễ dàng phải lòng với một người mới gặp vào thời điểm chính bạn cũng không ngờ tới. Dù rằng chưa thể hứa hẹn điều gì cho tương lai nhưng bạn cứ hãy hết mình với cảm xúc hiện tại.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối ổn định. Tử vi cho biết, tham vọng của người tuổi này vẫn chưa bao giờ “giậm chân tại chỗ” mà luôn có xu hướng đến lên những mục tiêu cao hơn. Nhờ đó, bản mệnh có thể sớm chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp. Nguồn thu nhập dường như tăng cao trong khoảng thời gian này, giúp cho con giáp này có thêm động lực kiếm tiền để chi tiêu thoải mái hơn. 

Vận trình tình cảm ấm êm, hài hòa. Tinh thần của bạn được củng cố một cách tích cực trong các mối quan hệ do Ngũ hành tương sinh. Ngoài ra, bản mệnh luôn tin rằng việc trao đi yêu thương thì ắt sẽ nhận được hạnh phúc xứng đáng. 

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Mọi kế hoạch đều được ủng hộ, giúp đỡ nên người tuổi này không cần phải quá vất vả. Nhưng cảm xúc tiêu cực chưa được điều chỉnh đúng đắn nên còn gây ra những tai họa khó lường.

Ngoài ra, chuyện tình cảm ngọt ngào viên mãn. Đào hoa vượng giúp tình yêu lứa đôi phát triển vượt ngoài mong đợi. Các cặp vợ chồng đã bắt đầu tháo gỡ xong xuôi những hiểu lầm, nút thắt trong mối quan hệ để mà chung sống hòa thuận với nhau.

