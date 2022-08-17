Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong danh sách những người gặp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính.

Đúng 11 giờ trưa mai (18/8/2022), tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện. Nếu không thể tạo dựng được khối tài sản đồ sộ thì ít nhất cũng cơ được cơ ngơi vững chắc không ai sánh bằng. Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội thực hiện những ước mơ mình đã ấp ủ bấy lâu nay.