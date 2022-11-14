Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cực vượng quý nhân, dẹp nỗi lo kiếm tiền, ngồi mát hưởng phước, may mắn tới tấp, tiền tỷ chuyển khoản liên tục, cuộc đời ấm êm

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 19:24

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được quý nhân giúp đỡ, nhận lộc khủng liên tục, may mắn tới tấp vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cực vượng quý nhân, dẹp nỗi lo kiếm tiền, ngồi mát hưởng phước, may mắn tới tấp, tiền tỷ chuyển khoản liên tục, cuộc đời ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Cuối tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Sửu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình. Cuối tháng 10 âm lịch, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Sửu sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Con giáp tuổi Sửu sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách rất ôn hòa, không có sở thích hoạt động xã hội nhưng cũng không quá hướng nội. Cuối tháng 10 âm lịch, sự nghiệp phát triển của họ sẽ có bước nhảy vọt về chất, không khó kiếm tiền. Đó là vì con giáp này có phương pháp làm việc hiệu quả, nhạy bén, được nhiều người ủng hộ, hợp tác.

Do đó, họ sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, giải quyết được tình trạng khó khăn ở hiện tại. Con giáp tuổi Hợi cũng được "chắp cánh" nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, có sự ủng hộ của nhiều người nên con đường thăng tiến cuối năm nay có bước nhảy vọt.

Con giáp tuổi Hợi có nhiều tiền hơn, có thể xua đuổi những rắc rối nhỏ, đồng thời họ cũng có không gian rộng hơn để phát triển sự nghiệp, trở thành người có thu nhập cao trong xã hội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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