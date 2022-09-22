Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (22/9/2022), Thần Tài ‘bật đèn xanh’ 3 con giáp liên tục, tiền tỷ nối tiếp nhau chuyển vào tài khoản, giàu sang vẫy gọi

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn nhận tiền tỷ vào tài khoản từ Thần Tài vào cuối ngày hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (22/9/2022), Thần Tài ‘bật đèn xanh’ 3 con giáp liên tục, tiền tỷ nối tiếp nhau chuyển vào tài khoản, giàu sang vẫy gọi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tin vào chính mình, luôn hết lòng vì công việc. Họ cũng được biết đến với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết cách nắm bắt thời cơ. Con giáp tuổi này điềm tĩnh lại can đảm. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng không nản lòng nhụt chí. Họ giỏi kiếm tiên và cũng biết cách lập kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền bạc.

Hôm nay, con giáp tuổi Dậu có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Người làm nông nghiệp có mưa thuận gió hòa, cây trồng lớn nhanh, vật nuôi khỏe mạnh. Người làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm nên được cấp trên coi trọng. Họ nhận được thêm dự án, công việc giúp gia tăng thu nhập. Người tuổi này nỗ lực hết mình, thu tiền về đầy túi, mang lại cho gia đình cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ra đã gặp nhiều may mắn. Dù sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu sang nhưng họ được dự đoán sẽ trở thành người giàu có khi bước vào tuổi trung niên. Con giáp tuổi này sống chân thành, hiếu thảo với cha mẹ, chan hòa với các anh chị em. Họ là người biết đối nhân xử thế, biết người biết ta nên làm gì cũng xuôi thuận.

Hôm nay, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều điều may, tài lộc dồi dào. Họ được quý nhân giúp đỡ nên nhận được nhiều cơ hội phát tài trong sự nghiệp. Không những vậy, họ còn nhận thêm cơ hội đi công tác xa, dự báo sẽ thu về nhiều thành quả.

Người đi xa sẽ mạnh khỏe, bình an. Trong khi đó, người đang ốm đau cũng nhanh bình phục. Trong chuyện tình duyên, con giáp tuổi Mùi còn độc thân có nhiều người theo đuổi. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, họ có thể tìm thấy người phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ hòa đồng, dễ gần, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này khéo ăn khéo nói trong các tình huống xã hội, không làm mất lòng người khác. Trong công việc, con giáp này làm tận tâm tận lực, kiên trì, bền bỉ trước mỗi khó khăn. Con giáp này không sợ thất bại, cũng không ngại làm lại từ đầu.

Hôm nay, người tuổi Dần đón lộc về nhà, ước mơ, dự định của họ có thể trở thành hiện thực. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên để mắt, trao cho nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng có giá trị. Những người mới khởi nghiệp kinh doanh cũng bắt đầu hòa vốn, có lãi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ đây đến cuối tháng 9, muôn điều bất ngờ, Trời Phật phù hộ, 3 con giáp tăng nguy cơ trúng số độc đắc, giàu sang vẫy gọi, một đời lên hương

Từ đây đến cuối tháng 9, muôn điều bất ngờ, Trời Phật phù hộ, 3 con giáp tăng nguy cơ trúng số độc đắc, giàu sang vẫy gọi, một đời lên hương

Tham khảo bài viết dưới đây để biết Trời Phật phù hộ 3 con giáp có được số tiền khủng trong khoảng thời gian từ đây đến cuối tháng 9 nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 50 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 53 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026