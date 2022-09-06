3 con giáp dưới đây cực may mắn, vận đỏ như son, bứt phá trong công việc, đụng đâu cũng hái ra tiền.
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Tuổi Mão
Nhờ sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp, những người cầm tinh con giáp tuổi Mão có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc thử thách trong cuộc sống.
Tử vi có nói, vào 7h sáng ngày 7/9, tuổI Mão có sao may mắn chiếu rọi. Mọi khó khăn hay khổ đau với tuổi Mão đều qua hết. Hạnh phúc sẽ đến với tuổi Mão, sự nghiệp suôn sẻ, tiền của ngày một tích lũy nhiều hơn. Chỉ cần con giáp này nhiệt huyết và tỉnh táo nắm bắt vấn đề, bạn sẽ thành công vượt trội.
Trong thời gian này, Mão sẽ có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng. Mão sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim đã đến, con giáp này hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.
Tuổi Ngọ
Người cầm tinh con Ngựa biết đối nhân xử thế, cư xử chân thành với người xung quanh. Họ cũng là người có thái độ lạc quan, tích cực. Vào 7h sáng ngày 7/9, tuổi Ngọ được các sao tốt lành chiếu mệnh nên vận khí tốt, thời gian trôi đi luôn gặp nhiều may mắn, gia đạo vui vẻ, mọi việc đều như ý. Họ sẽ được quý nhân phù trợ, Trời Phật ban phước lành khiến cuộc sống giàu có, vui vẻ.
Con giáp tuổi Ngọ sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Những chú ngựa có quý nhân chỉ đường nên tài vận của họ vô cùng suôn sẻ. Ngọ có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời bước lên một tầm cao mới.
Trong thời gian này, mỗi một giờ tuổi Ngọ đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng. Đây cũng là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban.
Tuổi Thân
Những người tuổi Thân tốt bụng, chân thành, quan tâm đến người xung quanh và đặc biệt tốt với người khác phái. Họ rất có đầu óc, điềm đạm, khôn ngoan và hào phóng. Dù ở cương vị nào họ cũng có thể phát huy hết sức mạnh và tài năng của mình.Con giáp này cũng là người rất khao khát thành công. Không phải Thân yêu tiền mà là con giáp này thích dùng việc kiếm được bao nhiêu tiền làm thước đo thành công của mình.
Tử vi chỉ rõ, vào 7h sáng ngày 7/9, người cầm tinh con Khỉ bắt đầu bước sang thời vận mới tươi đẹp rực rỡ. Trong sự nghiệp, Thân sẽ lập được thành tích xuất sắc, may mắn sẽ đến trong cuộc đời và sẽ mang lại cho cả gia đình cuộc sống đầy vượng khí.
Vận may đến với người tuổi Thân. Con giáp này thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của Thân sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều. Đặc biệt là trong thời gian này, ai nghèo mặc ai, Thân vẫn có cuộc sống giàu sang, phú quý.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.