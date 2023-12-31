Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/1 và 2/1) cho thấy người tuổi Dần vận trình tổng thể đang trên đà tăng tiến, xét ở góc độ khác cũng không tệ.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, dễ bị phân tâm, mắc lỗi trong các cuộc họp.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay được cải thiện, thu nhập khá, lại biết hợp tác thêm với nguồn khác.

Sức khỏe: Có chút mệt mỏi, nhớ ăn uống đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách cởi mở, vui vẻ. Họ luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được thành công như mong đợi. Bản mệnh cũng là người dễ thích nghi với môi trường mới, không ngại bất cứ hoàn cảnh nào.

2 ngày đầu tuần (1/1 và 2/1), người tuổi Thân tạm biệt khó khăn, đón nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh có thể tiếp cận khách hàng mới, doanh số hứa hẹn sẽ tăng lên không ngừng. Người làm ăn buôn bán có tâm nên được khách hàng tin tưởng, ủng hộ. Tuổi Thân có thể vượt qua khó khăn, đạt được thành quả xứng đáng sau một thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

2 ngày đầu tuần (1/1 và 2/1), tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui khi công việc được hoàn thành vô cùng xuất sắc. Chính vì thế, con giáp này xứng đáng khi nhận được khen thưởng và sự bồi dưỡng để lên vị trí cao hơn. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn khá tươi sáng. Cơ hội đầu tư thu lợi nhuận đang bày ra trước mắt. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều thách thức, nhưng đó đều là những điều cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng khá vượng sắc. Người độc thân có sự chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải ổn thỏa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.