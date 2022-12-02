Trúng số độc đắc tử vi 16h chiều nay (2/12): 3 tuổi ôm trúng hũ vàng to, tiền nhiều nặng trĩu túi, phú quý liên tục gọi tên

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 11:25

Tử vi 16h chiều nay (2/12), 3 con giáp tài mệnh thăng hoa, cuộc sống đổi đời như ý, làm gì cũng giàu sụ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Tử vi 16h chiều nay (2/12), con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Trúng số độc đắc tử vi 16h chiều nay (2/12): 3 tuổi ôm trúng hũ vàng to, tiền nhiều nặng trĩu túi, phú quý liên tục gọi tên - Ảnh 1
Tử vi 16h chiều nay (2/12), con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành. Ảnh minh họa: Internet

Dù là lúc trẻ tuổi hay khi trưởng thành, Sửu cũng sẽ được mục tiêu để theo đuổi và không ngừng xây dựng ước mơ của bản thân. Nhờ vậy, họ đạt được thành công.

Tuổi Dậu

Tử vi 16h chiều nay (2/12), bằng cá tính và sáng tạo, người tuổi Quý Dậu luôn tìm được cách biến hóa mọi khó khăn trong cuộc sống thành cơ hội để tìm thấy thành công.

Con giáp này sẽ gặt hái được những thành tựu lớn lao. Qua đó, những quả ngọt sau này họ đạt được càng ngày càng nhiều, giàu sang phú quý chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bước sang tháng 11 âm lịch, khả năng nhạy bén, khéo léo cùng các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giúp người mệnh Kim tuổi Quý Dậu phát triển công việc thuận lợi, thu về được nhiều lợi nhuận. Những khoản nợ được chi trả, tiền tiết kiệm ngày một dư dả hơn.

Trúng số độc đắc tử vi 16h chiều nay (2/12): 3 tuổi ôm trúng hũ vàng to, tiền nhiều nặng trĩu túi, phú quý liên tục gọi tên - Ảnh 2
Tử vi 16h chiều nay (2/12), bằng cá tính và sáng tạo, người tuổi Quý Dậu luôn tìm được cách biến hóa mọi khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Thân đều ít có đối thủ. Họ là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi họ là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Họ có cái tôi mạnh mẽ song thường cố gắng che giấu lại. Người tuổi này hòa đồng với mọi người, dễ nhận được thiện cảm, lời khen ngợi và sự giúp đỡ.

Trúng số độc đắc tử vi 16h chiều nay (2/12), những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, người tuổi Thân dự kiến sẽ mở ra tương lai tốt đẹp. Quý nhân gõ cửa nhà, người tuổi này làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ hơn khi có được sự giúp sức. Tuổi Thân vốn thân thiện, chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát ai và cũng không bị ai kiểm soát. Quý nhân là người hợp mệnh với họ, sẽ giúp tuổi Thân ngày càng phú quý, thịnh vượng hơn, khiến nhiều người phải ao ước.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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