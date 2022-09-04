Trúng số độc đắc trong tuần tiếp theo của tháng 9, những con giáp này hưởng hồng phúc trời ban, tình - tiền dồi dào, vận may chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 19:55

Tử vi dự đoán, sang tuần tiếp theo của tháng 9, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người khá trầm tính, nói ít làm nhiều. Trước khi làm bất cứ việc gì, tuổi Dậu thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm khi đã nắm chắc phần thắng.

Sang tuần tiếp theo của tháng 9, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên bước đột phá lớn trong công việc. Thời gian này, họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Con giáp tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp, giàu có chỉ là chuyện sớm muộn.

Trúng số độc đắc trong tuần tiếp theo của tháng 9, những con giáp này hưởng hồng phúc trời ban, tình - tiền dồi dào, vận may chạm đỉnh - Ảnh 1
Sang tuần tiếp theo của tháng 9, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên bước đột phá lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn có bản tính hiền lành, lương thiện, đôi khi còn dễ bắt nạt. Vì vậy, con giáp này cần phải cẩn trọng, đề phòng một số kẻ tiểu nhân xung quanh thừa nước đục thả câu, tìm cơ hội quấy phá.

Vào tuần tiếp theo của tháng 9, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp tuổi Sửu có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Bản mệnh có thể nhận thấy điều đó ngay trong thời gian này. Tuổi Sửu đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, người tuổi Sửu làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

Trúng số độc đắc trong tuần tiếp theo của tháng 9, những con giáp này hưởng hồng phúc trời ban, tình - tiền dồi dào, vận may chạm đỉnh - Ảnh 2
Vào tuần tiếp theo của tháng 9, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp tuổi Sửu có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người bạn thuộc tuổi Mùi rất lạc quan, tích cực nên dù lúc nào, ai cũng nhìn thấy nụ cười của họ, nhìn thoáng qua sẽ luôn nhớ đến họ, tốt bụng và chân thành, đặc biệt hiền lành, dễ gần, vui vẻ và hoạt bát.

Dự đoán tuần tiếp theo của tháng 9, con giáp tuổi Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vượng vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào. Nếu bạn tích cực hơn trong công việc thì kiếm được nhiều tiền, tài lộc tăng lên gấp bội, tài vận tăng vọt. Nếu gây dựng sự nghiệp thì bạn sẽ làm ăn phát đạt.

Trúng số độc đắc trong tuần tiếp theo của tháng 9, những con giáp này hưởng hồng phúc trời ban, tình - tiền dồi dào, vận may chạm đỉnh - Ảnh 3
Dự đoán tuần tiếp theo của tháng 9, con giáp tuổi Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vượng vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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