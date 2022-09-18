Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 09:50

Sau đây là top 3 con giáp may mắn có tài lộc đến dồn dập, phát tài cực to sau 17h chiều nay.

Tuổi Thân

Sau 17h chiều nay, người tuổi Thân sẽ được thu hoạch, gặt hái thành quả, vận may tăng vọt. Con giáp này càng có vận son đỏ rực rỡ. Được quý nhân phù trợ tromg công việc, con giáp này liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh.

Người tuổi Thân không chỉ kiếm tiền từ công việc mà còn có khoản thu nhập dồi dào từ các công việc tay trái. Có thể nói con giáp này như “chuột sa chĩnh vàng”, thậm chí thu nhập lên tới hàng tỷ đồng. Con giáp này có thể đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch mua bán nhà cửa, đầu tư sinh lời.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng - Ảnh 1
Sau 17h chiều nay, người tuổi Thân sẽ được thu hoạch, gặt hái thành quả, vận may tăng vọt. Con giáp này càng có vận son đỏ rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn bản tính siêng năng, người tuổi Dậu khi gặp thời cơ sẽ bùng nổ hết sức. Qua 17h chiều nay 18/9, con giáp này may mắn được quý nhân chiếu cố, tạo thành bệ phóng vững chắc lâu dài. Con giáp này cũng khổ tận cam lai, giai đoạn nếm mật nằm gai đã qua giờ tới lúc hái quả ngọt, rước tài đón lộc về nhà.

Con đường tài lộc sẽ nối dài sang cả năm kế tiếp nữa. Người tuổi Dậu nên tranh thủ mọi cơ hội đến để triển khai các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc mình yêu thích. Con giáp này còn có thể hoàn thành dự định mua nhà, mua xe trước thời hạn đã đặt ra.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng - Ảnh 2
Qua 17h chiều nay 18/9, con giáp này may mắn được quý nhân chiếu cố, tạo thành bệ phóng vững chắc lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khả năng giao tiếp khéo léo giúp con giáp tuổi Tỵ mở rộng các mối quan hệ, tạo tiền đề thực hiện tham vọng lớn của mình. Người tuổi Tỵ không chờ may mắn mà chủ động tìm kiếm giúp đỡ. Người thân, đối tác đều có thể trở thành quý nhân của Tỵ. 

Bước qua 17h chiều nay, tài vận của con giáp tuổi Tỵ sẽ tới ồ ạt. Không chỉ tăng khoản tích lũy mà họ còn phát triển nhiều dự án đầu tư, thậm chí khởi nghiệp thành công bước đầu. Vận trình tình duyên tuổi Tỵ này cũng bước vào thời kỳ thăng hoa. Cả công danh, tài lộc lẫn tình cảm đều rất may mắn.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng - Ảnh 3
Bước qua 17h chiều nay, tài vận của con giáp tuổi Tỵ sẽ tới ồ ạt - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bắt đầu từ 15h09 chiều nay (thứ Hai ngày 5/9), 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, đổi mệnh sáng chói, đắc tài đắc lộc

Bắt đầu từ 15h09 chiều nay (thứ Hai ngày 5/9), 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, đổi mệnh sáng chói, đắc tài đắc lộc

Mồ hôi và công sức của những con giáp này sẽ biến thành trái ngọt mà kể từ 15h09 chiều nay, họ sẽ gặt hái, đảm bảo hơn cả sự mong đợi.

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