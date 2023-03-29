Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được trời ban vận may hiếm có, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 08:17

Tử vi dự đoán, sau 16h30 chiều nay (29/3/2023) sẽ có 3 con giáp có phúc khí không mời mà đến, tài lộc nhiều không đếm xuể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn được biết đến là tuýp người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, người tuổi này nhiệt tình, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm. Thời điểm sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), con giáp tuổi Dần sẽ ngập tràn may mắn, phúc khí không mời mà đến, tài lộc nhiều không đếm xuể.

Con giáp này có cơ hội thoát khỏi những ngày đầu vận trình kém may mắn. Trong công việc, họ có thêm cơ hội đổi vận, kiếm tiền về đầy túi. Trong khi đó, trong chuyện tình cảm, họ có thêm nhiều cột mốc quan trọng giúp tinh thần của Dần ngày càng thêm phấn chấn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được trời ban vận may hiếm có, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp có quan điểm sống lạc quan, cởi mở. Họ rất khó có thể suy sụp dù hoàn cảnh khó khăn đến mức nào. Đồng thời, họ cũng thuộc tuýp người nhạy cảm, có cái nhìn đa chiều về mọi vấn đề nhưng lại không giỏi đưa ra quyết định.

Sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), người tuổi Thân làm kinh doanh sẽ gặp điểm sáng về tài lộc. Một số khoản đầu tư trước đây của họ sẽ mang lại nguồn lợi đáng kể. Họ đang lên kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn. Những người đã có đôi có cặp cũng có cơ hội nhận được món quà ý nghĩa từ nửa kia yêu thương.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được trời ban vận may hiếm có, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành, chăm chỉ và chịu khó. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, trách nhiệm, tận tâm với công việc. Tháng trước vận trình của họ có nhiều thăng trầm do 2 sao hung tinh chiếu mệnh nên gặp một số điều không may mắn, sự nghiệp của nhiều người bị cản trở.

Tuy nhiên, sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), người tuổi Sửu có quý nhân phù trợ. Nắm bắt được vận may này, họ có thể bứt phá trong công việc, thành công trong cuộc sống. Người tuổi Sửu còn độc thân sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/3/2023), đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được trời ban vận may hiếm có, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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