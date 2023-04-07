Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay (7/4/2023), Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 07:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày sau 16h ngày 7/4/2023

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi trở nên hanh thông và vô lo. Nhờ những biểu hiện tốt trong quá trình làm việc nên người tuổi này nhận được đánh giá cao từ cấp trên. Từ đó, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Bạn được đánh giá rất hợp với công việc quản lý, kinh doanh nên vì thế mà bạn thu được một khoản lợi nhuận khá. Qua đó, hãy lên kế hoạch chi tiêu phù hợp cho tương lai. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá khả quan. Bạn có được sự tin cậy từ những người khác phái mới quen không lâu. Đồng thời, họ cũng không ngại dành cho bạn những cử chỉ quan tâm ngọt ngào. 

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay (7/4/2023), Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên ổn định. Con giáp này không có nhiều may mắn về chuyện tiền bạc khi mà lúc nào cũng có những khoản phát sinh bất ngờ. Chính vì vậy, hãy lên kế hoạch kiếm tiền dự phòng để nâng cao nguồn thu nhập của chính mình. 

Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Tình cảm gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc để bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, người độc thân chớ nên vội vàng mà nói yêu đương ngay lúc này.

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay (7/4/2023), Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ trong ngày nhờ có sự nâng đỡ của Quý Nhân. Song song đó, bản mệnh cũng cần học cách cân bằng thời gian để có được hiệu quả cao trong công việc. Con giáp này không coi trọng tiền bạc cho lắm, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu quá lãng phí. Theo tử vi, việc vay mượn tiền người khác thì quả là chẳng hay ho bởi nó chỉ khiến cho bạn nợ chồng nợ. 

Vận trình tình cảm khả quan. Dường như bạn dần thông suốt và nghĩ thấu hơn trước, đồng thời còn không cố chấp chạy theo những thứ tình cảm một phía. Thay vào đó, bạn mở lòng hơn trước và sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. 

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay (7/4/2023), Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày thứ Sáu 7/4/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất hoan hỉ đón tiền tài, tha hồ nhận vận may, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi ngày thứ Sáu 7/4/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất hoan hỉ đón tiền tài, tha hồ nhận vận may, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 7/4/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất hoan hỉ đón tiền tài, tha hồ nhận vận may, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay