Trúng số độc đắc lớn vào chiều mùng 1/11 âm lịch: 3 người tuổi này chuẩn bị khiêng tài lộc về nhà, không giàu đời không nể

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 08:06

Đúng mùng 1/11 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây tài chính thăng hoa bạt ngàn, sự nghiệp sáng chói, cuối năm đón Tết linh đình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường mang tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy. Đa phần những người cầm tinh con chuột thường đa sầu đa cảm, hơi bướng bỉnh, nóng tính và dễ tự ái.

Con giáp này không sinh trưởng trong gia đình giàu có, có sẵn nền tảng. Họ không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên, thay đổi cuộc sống của mình. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn, trục trặc trong công việc. Tuy vậy, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh, không ngừng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Trúng số độc đắc lớn vào chiều mùng 1/11 âm lịch: 3 người tuổi này chuẩn bị khiêng tài lộc về nhà, không giàu đời không nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, đúng mùng 1/11 âm lịch sắp tới, người tuổi Mão có tài lộc vượng lên trông thấy. Với tinh thần ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân, họ đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Họ có thể sẽ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập. Con giáp này có suy nghĩ vững vàng, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên tương lai có thể phát triển hơn nữa. 

Tuổi Dậu

Mùng 1/11 âm lịch mang đến cho những người tuổi Dậu luồng sinh khí mới khiến tinh thần tươi họ vui vẻ, phấn chấn hơn. Có thể là vì bạn được gặp gỡ bạn bè, người thân sau những ngày xa nhau. Đã đến lúc cùng mọi người thưởng thức những món ăn ngon mà mình yêu thích.

Trúng số độc đắc lớn vào chiều mùng 1/11 âm lịch: 3 người tuổi này chuẩn bị khiêng tài lộc về nhà, không giàu đời không nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều thay đổi nhưng may mắn đó là sự chủ động nên bạn biết chấp nhận cả những rắc rối có thể đi kèm theo đó. Nhờ đó mà bạn trở nên bình tĩnh, bản lĩnh, sẵn sàng đón nhận thử thách hơn.

Tuổi Dậu còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Dậu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận khi bước sang mùng 1/11 âm lịch sắp tới. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, chiếm trọn sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp.

Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim của con giáp khi những ngày sắp tới, Hợi liên tiếp thắng lớn và chạm đến những thành tích đáng nể. Con giáp hãy cố gắng hết mình vì một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ phía trước.

Trúng số độc đắc lớn vào chiều mùng 1/11 âm lịch: 3 người tuổi này chuẩn bị khiêng tài lộc về nhà, không giàu đời không nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt, tìm kiếm được nguồn khách hàng tiêu thụ sản phẩm dài lâu. Những người làm công ăn lương cũng không cần lo lắng đến công việc áp lực vì thời điểm này bạn được Chính Tài chiếu mệnh khiến tinh thần vững vàng, phấn chấn "làm đâu thắng đó". Ngoài ra bản mệnh cũng dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch kinh doanh, làm việc đều được diễn ra trơn tru, thuận lợi, cả tình và tiền khởi sắc hào nhoáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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