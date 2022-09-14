Trúng số độc đắc đúng 13 giờ tới (15.9): Hũ vàng đặt trước cửa nhà, 3 con giáp rủ nhau gánh lộc, vàng bạc kéo đến tới tấp, không muốn cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 07:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 13 giờ tới (15.9): vận may hoan hỷ gọi tên 3 con giáp phát tài, trúng lớn, giàu to, bội thu vàng bạc.

Tuổi Tuất

Trong năm Nhâm Dần năm tương đối tốt đối với tuổi Tuất, con giáp này sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa, sự nghiệp cũng nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 13 giờ tới (15.9), tuổi Tuất bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, những người tuổi Tuất có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Trúng số độc đắc đúng 13 giờ tới (15.9): Hũ vàng đặt trước cửa nhà, 3 con giáp rủ nhau gánh lộc, vàng bạc kéo đến tới tấp, không muốn cũng giàu - Ảnh 1
Con giáp Tuất có công danh xuôi thuận mọi bề. Ảnh minh họa: Internet

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Tuất được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Tuổi Mùi

Đúng 13 giờ tới (15.9), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Việc cần làm nhất của tuổi Mùi chính là kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ. Con giáp này sẽ tìm được cơ hội làm lại từ đầu, những tháng cuối năm dễ dàng thăng hoa phát tài.

Trời sinh những người tuổi Mùi mạnh mẽ có ý chí hơn người và luôn không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi mọi thứ để thay đổi bản thân mình. Mùi sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ.

Trúng số độc đắc đúng 13 giờ tới (15.9): Hũ vàng đặt trước cửa nhà, 3 con giáp rủ nhau gánh lộc, vàng bạc kéo đến tới tấp, không muốn cũng giàu - Ảnh 2
Con giáp Mùi trúng vàng, trúng bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp Thìn là những người nhanh nhẹn, hòa đồng. Họ luôn giữ được tính cách tốt bụng, hảo sảng. Người sinh giờ này biết quan tâm đến những người xung quanh. Họ tự giác và kiên trì trong công việc. Trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng vươn lên.

Đúng 13 giờ tới (15.9), tích lũy đủ kinh nghiệm nên ngày càng trưởng thành và vững vàng trong sự nghiệp. Con giáp này vượng đường tài lộc, kiếm nhiều tiền hơn trước.

Họ làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Thời vận của họ sẽ tiếp tục tốt đẹp dài lâu. Nhờ kiếm được nhiều tiền lại biết quản lý chi tiêu nên về già người sinh giờ này có của ăn của để.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h sáng mai (14/9), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp giàu bất thình lình, tìm thấy cơ hội trong thất bại, càng cố gắng càng thăng hoa

Đúng 9h sáng mai (14/9), Thần Tài đặt hũ vàng trước cửa, 3 con giáp giàu bất thình lình, tìm thấy cơ hội trong thất bại, càng cố gắng càng thăng hoa

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 9h sáng mai (14/9), những con giáp này có vận may từ thần tài, gặp thời vận trúng khó ai bằng.

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