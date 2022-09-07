Trúng số độc đắc đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), sao TÀI LỘC chiếu sáng trên cao, 3 con giáp may mắn được Thần Phật thương xót, đại cát đại lợi, tiêu tiền sát tay

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 11:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), dưới sự dẫn dắt của Thần Phật, 3 con giáp may mắn này có mệnh giàu sang, tấn tài tấn lộc, sự nghiệp vẻ vang, trúng số độc đắc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, bản tính người tuổi Thìn tự tin, quyết đoán và đôi khi hơi kiêu ngạo nên dễ mắc sai lầm trong cuộc sống. Tuy nhiên, bù lại tuổi Thìn có một trí tuệ hơn người, dám thừa nhận sai lầm của mình để thay đổi tích cực.

Bởi vậy, từ sự nghiệp đến cuộc sống của người tuổi Thìn dù có nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng con giáp may mắn này thường lội ngược dòng thành công rực rỡ. Đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tuyệt vời, được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

con giap may man 1
Đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Hợi là con giáp ngoan cường, bản lĩnh lại độc lập tự cường. Họ chẳng sợ bị ai ức hiếp, cũng không lo bị hãm hại bởi đã va vấp nhiều, có kinh nghiệm sống đáng nể. Càng chí thú làm ăn, người tuổi Hợi lại càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, người tuổi Hợi sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Người tuổi Hợi gặp cơ hội may mắn liên tục, đường thăng tiến ngoạn mục, ai nhìn vào cũng phải hờn ghen với những gì tuổi Hợi sẽ đạt được trong thời gian sắp tới.

con giap may man 2
Đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, người tuổi Hợi sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tuy không xuất thân trong gia đình đủ đầy, nhưng bản mệnh lại có ý chí và nghị lực. Bạn luôn được mọi người yêu mến bởi sự nhiệt tình, giỏi giang của bản thân.

Đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), người tuổi Dậu hô mưa gọi gió, làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ, không sợ gặp thất bại. Bạn có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc bằng hai bàn tay trắng. Có thể nói từ khi bước sang tuổi 30, bạn sẽ sớm nhận được nhiều lộc trời ban. Vận trình vô cùng hanh thông và thuận lợi, tiền cứ đều đặn đổ về không sợ thiếu hụt.

con giap may man 3
Đúng 11 giờ trưa mai (8/9/2022), người tuổi Dậu hô mưa gọi gió, làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 8/9/2022, Trời thương Phật độ, 3 con giáp được lòng Quý Nhân, tiền tài hưng thịnh, sự nghiệp lẫy lừng, giàu càng thêm giàu

Sau ngày mai, thứ Năm ngày 8/9/2022, Trời thương Phật độ, 3 con giáp được lòng Quý Nhân, tiền tài hưng thịnh, sự nghiệp lẫy lừng, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Năm ngày 8/9/2022, dưới sự ưu ái từ Trời Phật, 3 con giáp may mắn giàu có lên đời, sự nghiệp ưu tú, tiền của dư dồi, đời sống dư dả, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 8/9/2022 tử vi ngày 8/9 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng