Trúng số 2 lần trong tháng 9 này, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe, báo hiếu cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 14:18

Rũ sạch vận xui của tháng cũ, bước sang tháng 9 này, 3 con giáp dưới đây vạn sự hanh thông, công thành danh toại, vạn sự đều thành.

Tuổi Sửu

Trúng số 2 lần trong tháng 9 này, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe, báo hiếu cha mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu vốn có tính cách siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Sửu tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân giàu có hơn.

Khoảng đầu và giữa năm 2022, người tuổi Sửu làm ăn vất vả, nhưng bước sang tháng 9 này, mọi việc sẽ rất thuận lợi. Thời gian tới sẽ là lúc hoàng kim để tuổi Sửu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, tuổi Sửu phải tỉnh táo quyết định và nắm bắt mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời sang trang mới.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Tuy nhiên, nếu muốn đầu tư hay mở rộng vào lúc này thì cần phải tính toán kỹ, cẩn trọng trong việc đề phòng và kiểm soát tài chính nếu không sẽ bị thất thoát.

Tuổi Tỵ

Trúng số 2 lần trong tháng 9 này, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe, báo hiếu cha mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong tháng 9 này, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Tỵ đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Đồng thời, tuổi Tỵ còn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành. 

Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là quý nhân, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội. Thời gian tới, thu nhập của tuổi Tỵ sẽ đến từ nhiều nguồn, có thể là công việc chính, có thể từ nghề tay trái, nhìn chung cung tài lộc trong tháng này sẽ thăng hoa, sắp tới thoải mái dư dả sắm sửa cho bản thân và gia đình.

Tuổi Thân

Trúng số 2 lần trong tháng 9 này, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, thoát kiếp khổ cực, xây nhà - mua xe, báo hiếu cha mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân vốn rất nhanh nhẹn, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Thân thường công thành danh toại sớm hơn những người khác vì họ chịu xông pha, đối mặt với khó khăn thử thách. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Theo tử vi cho biết, bước sang tháng 9 này, tuổi Thân sẽ là con giáp gặp được nhiều may mắn. Con giáp này sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thân thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Thân khó khăn thế nào không biết, nhưng trong tháng này họ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Trong lúc này bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, cho dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc, cuộc sống rủng rỉnh viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sau kỳ nghỉ lễ 2/9 này, 3 con giáp nào sẽ vùng lên làm giàu, chấm dứt cuộc sống khổ cực, được thiên hạ trọng vọng?

Tử vi dự báo rằng, kể từ sau đợt lễ 2/9 này, cuộc sống của 3 con giáp sau đây sẽ có những chuyển biến tích cực, gặp nhiều may mắn.

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