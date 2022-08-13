Vận thế của người tuổi Dần trong thời điểm này sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để con giáp này sống một cuộc sống như cá trong nước.

Trong thời gian này tuổi Dần chính là con giáp được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, đúng 18h30 chiều nay, con giáp may mắn tuổi Dần sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi cho thấy tuổi Dần chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tự đáng nể. Do bản mệnh tuổi Dần tốt nên chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thầy tử vi cho biết con giáp tuổi Sửu có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Đúng 18h30 chiều nay, tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ. Tuổi Sửu dù thu tiền không ngớt nhưng cũng nên cân nhắc chi tiêu.

Tuổi Sửu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời gian trước mọi thứ vẫn còn dậm chân tại chỗ, nhưng đến thời điểm này, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ lội ngược dòng.

Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ, người tuổi Sửu có thể “song hỷ lâm môn”. Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước vào tháng 8, đa số tuổi Tý đều công thành danh toại, sự nghiệp không những lên như diều gặp gió mà tài vận còn dồi dào. Tử vi vào lúc 18h30 chiều nay, con giáp may mắn tuổi Tý sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đây là thời điểm bội thu về tiền bạc của con giáp này. Quý nhân là bạn bè sẽ mang lại cơ hội đầu tư mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Bên cạnh đó, do năng lực làm việc tốt nên người tuổi Tý sẽ được tăng lương, tăng thưởng.

Tài vận của người tuổi Tý đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm đúng 18h30 chiều nay. Thần Tài sẽ mang đến những cơ hội tài lộc, giúp tài sản của con giáp tăng vọt, Tý có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.