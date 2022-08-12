Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều (13/8), chẳng bộn bề lo toan, 3 con giáp thong dong hưởng lộc, tiền tự chảy vào túi, giàu có quanh năm

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 03:33

Theo tử vi, những con giáp chẳng bao giờ vất vả kiếm tiền mà vẫn ung dung rung đùi hưởng lộc, tất cả nhờ họ có số may mắn.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ mang trong mình tính cách độc lập, hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan, họ luôn biết cách biến thách thức trong cuộc sống của họ thành cơ hội để thể hiện sức sống mạnh mẽ, kiên cường của mình, đây cũng chính là con giáp tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp.

Với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị, tuổi Tỵ rất giỏi làm ăn, con giáp này chỉ ngồi chờ cơ hội mà cũng đã bộn tiền, phát triển. Con giáp này đạt được không ít thành công trong công việc. Sau 4 giờ chiều (13/8), được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng. Đây cũng là khoảng thời điểm người tuổi Thìn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nắm trong tay cả công danh, tiền bạc và địa vị, khiến vạn người ngưỡng mộ.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều (13/8), chẳng bộn bề lo toan, 3 con giáp thong dong hưởng lộc, tiền tự chảy vào túi, giàu có quanh năm - Ảnh 1
Con giáp Tỵ dễ kiếm được vàng bạc, ngồi yên hưởng lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Tử vi dự báo, sau 4 giờ chiều mai (13/8), với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp.

Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Dậu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng.

Trúng độc đắc sau 4 giờ chiều (13/8), chẳng bộn bề lo toan, 3 con giáp thong dong hưởng lộc, tiền tự chảy vào túi, giàu có quanh năm - Ảnh 2
Tuổi Dậu con đường tiền tài suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau 4 giờ chiều mai (13/8), do người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ, nên gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của con giáp này thay đổi tích cực rõ rệt.

Đặc biệt tài vận của con giáp sẽ có sự chuyển biến khả quan, các khoản thu bên ngoài liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Trời sinh người tuổi Mùi chân thật, yêu ghét rõ ràng, có gì nói đó, ngay thẳng, không luồn cúi. Họ sống tốt bụng, chân thành, không ưa hình thức, chân phương, giản dị. Đây cũng là bí quyết đưa họ đến với thành công. Con giáp này khôn khéo nên nhận được không ít cơ hội, thành công đến rất sớm, chưa đến 30 đã dần ổn định và phất lên.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau hôm nay (14/7 âm lịch), tưởng ko bao giờ khấm khá, 3 con giáp lật ngược ván bài định mệnh, quý nhân phù trợ trong đời, phúc báu hưởng trọn 3 năm không hết

Sau hôm nay (14/7 âm lịch), tưởng ko bao giờ khấm khá, 3 con giáp lật ngược ván bài định mệnh, quý nhân phù trợ trong đời, phúc báu hưởng trọn 3 năm không hết

Từng chịu cảnh ‘nước mắt chan cơm’, 3 con giáp từ sau 14/7 âm lịch có vận số lên cao, ít nhất họ cũng dần tích lũy được tài sản, cuộc sống không lo vất vả từ giờ về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng