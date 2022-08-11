Sau hôm nay (14/7 âm lịch), tưởng ko bao giờ khấm khá, 3 con giáp lật ngược ván bài định mệnh, quý nhân phù trợ trong đời, phúc báu hưởng trọn 3 năm không hết

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:29

Từng chịu cảnh ‘nước mắt chan cơm’, 3 con giáp từ sau 14/7 âm lịch có vận số lên cao, ít nhất họ cũng dần tích lũy được tài sản, cuộc sống không lo vất vả từ giờ về sau.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đầu năm trước luôn khó khăn hơn với nhiều người tuổi Thìn. Đó là khoảng thời gian đặt nền móng cho công việc nên họ thiếu kinh nghiệm và lạc đường.

Nhưng con giáp tuổi Thìn sẽ nắm bắt vận may tốt hơn vào nửa cuối năm nay, nhanh chóng tiến lên và giành được kết quả xứng đáng với nỗ lực họ bỏ ra.

Bạn bè xung quanh sẽ cho người tuổi Thìn những lời khuyên bổ ích để làm ăn thuận lợi, ổn định cuộc sống. Trong tương lai, họ sẽ không thiếu tiền tài, địa vị, công việc làm ăn ngày càng phát đạt.

Những con giáp tuổi Thìn sẽ có cuộc sống chất lượng hơn vào cuối năm nay dù đã phải chịu đựng khó khăn một thời gian dài và tương lai ngày càng tươi sáng.

Sau hôm nay (14/7 âm lịch), tưởng ko bao giờ khấm khá, 3 con giáp lật ngược ván bài định mệnh, quý nhân phù trợ trong đời, phúc báu hưởng trọn 3 năm không hết - Ảnh 1
Tuổi Thìn sẽ lật ngược tình thế mà giàu to. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ sinh ra đã có tính nết khác người, họ nhạy cảm, giàu nhiệt huyết nhưng đôi khi cũng rất bướng bỉnh, hung hăng và bảo thủ. Con giáp này phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Trong công việc, họ phải đi đường vòng và chịu đựng nhiều áp lực, thành công không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, nhờ chịu thương chịu khó, con giáp này dần tôi rèn kỹ năng, kinh nghiệm. Họ trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết lên kế hoạch cho cuộc sống riêng. Sau hôm nay (14/7 âm lịch), sự nghiệp của người tuổi Dần bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Nếu là người làm công ăn lương, họ sẽ vươn lên vị trí lãnh đạo. Nếu là người làm kinh doanh, họ là ông/bà chủ nắm trong tay cơ sở kinh doanh làm ăn phát đạt.

Càng về sau, người tuổi Dần càng khôn ngoan hơn trong quản lý, đầu tư tài chính. Chính vì vậy, khối tài sản của họ đã nhiều lại càng nhiều thêm, đủ để tận hưởng tuổi già an nhàn.

Sau hôm nay (14/7 âm lịch), tưởng ko bao giờ khấm khá, 3 con giáp lật ngược ván bài định mệnh, quý nhân phù trợ trong đời, phúc báu hưởng trọn 3 năm không hết - Ảnh 2
Top những con giáp may mắn không kể xiết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Do vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở.

Sau hôm nay (14/7 âm lịch), vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không gặp nhiều trở ngại.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h trưa mai (Rằm tháng 7 âm lịch), Thần Tài độ, lộc vào nhà như sung, 3 con giáp đang nghèo mạt vận vẫn đổi tỷ phú, phúc hưởng 3 đời không hết

Đúng 12h trưa mai (Rằm tháng 7 âm lịch), Thần Tài độ, lộc vào nhà như sung, 3 con giáp đang nghèo mạt vận vẫn đổi tỷ phú, phúc hưởng 3 đời không hết

Những tuổi này đầu năm lận đận, cuối năm lên hương. 3 con giáp này nếu nửa đầu năm còn nhiều bộn bề thì cuối năm sẽ thấy tiền tài nhảy vào túi, may mắn ngập nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng