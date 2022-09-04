Trúng độc đắc sau 18h chiều mai (5/9), 3 con giáp mau mắn vì ăn lộc thần tài nên kiếm tiền nhiều hơn, mọi việc hanh thông, giàu sang phú quý trong nháy mắt.

Tuổi Dần Các chuyên gia phong thủy nói rằng, sau 18h chiều mai (5/9), những người tuổi Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Thời điểm này tài lộc đã khá khẩm nên con giáp này có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Bản mệnh trong thời gian tới phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao. Vì con giáp tuổi Dần là người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao nên có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Bản mệnh kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi vậy mà những chú Hổ ít khi mắc sai lầm. Nhờ được quý nhân che chở nên con giáp này có cơ hội làm giàu, tiền vào như nước. Bản mệnh nếu nỗ lực thì sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Bản mệnh trong thời gian tới phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thầy tử vi - tướng số nói rằng, sau 18h ngày 5/9/2022, nhờ được Tam Hợp cục chiếu cố nên chuyện làm ăn của người tuổi Thân vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tránh được nhiều tai họa liên quan đến tiền bạc giúp vận trình suôn sẻ hơn. Vì vốn dĩ là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân lại ăn nói khéo léo nên con giáp này rất được lòng mọi người dù bản mệnh ở đâu, làm gì. Người tuổi Thân cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể đưa ra tính toán khôn khéo giúp bản thân nhanh chóng đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Đặc biệt con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, giữ được ý chí của bản thân. Trong thời gian tới, vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong thời gian tới, vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sau 18h ngày đầu tuần sau (5/9), nhờ có Lục Hợp nâng đỡ nên người tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng con giáp này vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân. Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì người tuổi Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít. Tuy có chút vất vả trong thời gian tới nhưng đổi lại vận trình tài lộc của con giáp này có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của những chú Trâu sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao. Tuy có chút vất vả trong thời gian tới nhưng đổi lại vận trình tài lộc của con giáp này có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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