Trúng độc đắc sau 18h chiều mai (5/9), Thần Tài chiếu cố, thổi bay vận xui, 3 con giáp nắm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công việc suôn sẻ, tiền tài nặng ví nặng tay, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 08:45

Trúng độc đắc sau 18h chiều mai (5/9), 3 con giáp mau mắn vì ăn lộc thần tài nên kiếm tiền nhiều hơn, mọi việc hanh thông, giàu sang phú quý trong nháy mắt.

Tuổi Dần

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, sau 18h chiều mai (5/9), những người tuổi Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Thời điểm này tài lộc đã khá khẩm nên con giáp này có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Bản mệnh trong thời gian tới phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao.

Vì con giáp tuổi Dần là người hiểu biết, năng động, dũng cảm và có động lực cao nên có thể giữ thái độ nhiệt tình với cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Bản mệnh kiên nhẫn và đưa ra những phán đoán hợp lý khi đối mặt với nhiều vấn đề. Bởi vậy mà những chú Hổ ít khi mắc sai lầm. Nhờ được quý nhân che chở nên con giáp này có cơ hội làm giàu, tiền vào như nước. Bản mệnh nếu nỗ lực thì sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Trúng độc đắc sau 18h chiều mai (5/9), Thần Tài chiếu cố, thổi bay vận xui, 3 con giáp nắm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công việc suôn sẻ, tiền tài nặng ví nặng tay, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Bản mệnh trong thời gian tới phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, sau 18h ngày 5/9/2022, nhờ được Tam Hợp cục chiếu cố nên chuyện làm ăn của người tuổi Thân vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tránh được nhiều tai họa liên quan đến tiền bạc giúp vận trình suôn sẻ hơn. Vì vốn dĩ là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân lại ăn nói khéo léo nên con giáp này rất được lòng mọi người dù bản mệnh ở đâu, làm gì.

Người tuổi Thân cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể đưa ra tính toán khôn khéo giúp bản thân nhanh chóng đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Đặc biệt con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, giữ được ý chí của bản thân. Trong thời gian tới, vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn.

Trúng độc đắc sau 18h chiều mai (5/9), Thần Tài chiếu cố, thổi bay vận xui, 3 con giáp nắm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công việc suôn sẻ, tiền tài nặng ví nặng tay, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Trong thời gian tới, vận may sẽ lần lượt tới với bản mệnh giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau 18h ngày đầu tuần sau (5/9), nhờ có Lục Hợp nâng đỡ nên người tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng con giáp này vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân.

Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì người tuổi Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít. Tuy có chút vất vả trong thời gian tới nhưng đổi lại vận trình tài lộc của con giáp này có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của những chú Trâu sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Trúng độc đắc sau 18h chiều mai (5/9), Thần Tài chiếu cố, thổi bay vận xui, 3 con giáp nắm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công việc suôn sẻ, tiền tài nặng ví nặng tay, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
 Tuy có chút vất vả trong thời gian tới nhưng đổi lại vận trình tài lộc của con giáp này có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay 4/9: 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, giàu có bất ngờ chỉ sao một đêm, trả sạch nợ nần, bứt phá, thành công như rồng vàng

Cuối ngày hôm nay 4/9: 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, giàu có bất ngờ chỉ sao một đêm, trả sạch nợ nần, bứt phá, thành công như rồng vàng

Cuối ngày hôm nay 4/9: Những con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn và được rất nhiều người giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp mau mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp giàu sang con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 5/9

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà