Theo tử vi, sau 11h ngày mai (23/8), người tuổi Tỵ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Tỵ liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần may mắn theo chân người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội làm ăn gom về lợi nhuận khổng lồ sau 11h ngày mai. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, hăng say làm việc và tỉnh táo trước những cám dỗ Tỵ sẽ có tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ.

Do được sao Cát Tinh phù trợ, người tuổi Sửu có khả năng đạt được nhiều thành công trong thời gian này. Họ còn may mắn được long đức quý nhân nhập cục, phúc tinh chiếu. Đây là 1 trong số những con giáp thuộc top những con giáp may mắn bậc nhất sau 11h ngày mai.

Thời gian này, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Sửu có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sau 11h ngày mai (23/8), vượng khí tràn đầy, người tuổi Tuất nhận được nhiều cơ may trong công việc. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Tuất, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Tuất hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Ngoài ra, do tuổi Tuất luôn được Thần Tài sát cạnh bên, may mắn tăng cao. Người làm ăn kinh doanh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ vô cùng, đỡ mất công mất sức đi đường vòng, cơ hội ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là chạm tới được.

Được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.